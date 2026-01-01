Le Cégep de Valleyfield s'implique pour contrer l'insécurité alimentaire

Face aux résultats d’un sondage provincial, le Cégep de Valleyfield a décidé de ne pas rester les bras croisés. Au sein de son campus principal, des mesures ont été mises en place, et le seront encore cette année, pour lutter contre l’insécurité alimentaire.

« Les conclusions de cet exercice mené à grande échelle, et pas seulement à l’interne au Cégep de Valleyfield, démontrent que 40 % de la communauté collégiale et universitaire au Québec vit de l’insécurité alimentaire. Une autre statistique indique que 33 % de la population étudiante dit avoir connu une forme d’insuffisance alimentaire au cours de l’année précédente. De nombreuses études le prouvent, il est beaucoup plus facile d’apprendre quand on a le ventre plein. C’est pourquoi on a décidé de mettre en place des mesures », indiquait le directeur général du Cégep de Valleyfield, Marc Rémillard, lors du déjeuner des médias qui se tenait le jeudi 20 mai, jour de rentrée scolaire.

Parmi ces mesures, on peut nommer l’installation entre les murs de l’établissement collégial d’un congélateur contenant des fruits et légumes coupés. Ceux-ci sont offerts en différents formats à faible coût. Le projet a été réalisé avec la collaboration de l’organisme Les Complices Alimentaires.

« Cette année, on va aussi offrir de la nourriture gratuite aux étudiants qui en ont besoin. Sinon, des membres du personnel peuvent aussi distribuer des cartes-cadeaux pour que les personnes qui le souhaitent aient accès à de la nourriture gratuitement. »