Les objets de collection du Musée régional au coeur de La beauté du geste

Les amateurs d’arts sont conviés d’ici le 31 janvier 2027 au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour découvrir l’exposition La beauté du geste. Cette démarche représente une belle opportunité pour l’institution muséale de mettre en valeur les objets de collection qui lui appartiennent.

« Ce qui est intéressant, c’est que les œuvres exposées mettent en vedette différents médiums artistiques tels que la photographie, la peinture, la sculpture, le tissage, l’orfèvrerie ou l’art populaire. Toutes les œuvres sont une création d’artistes de la région. Les visiteurs pourront admirer le travail de certains d’entre eux, qui ont connu une carrière bien remplie comme Madeleine Arbour, ou le talent d’artistes moins renommés mais dont le travail vaut tout autant le détour. Dans cette exposition, ils sont tous égaux », précise la responsable des communications du Musée régional de Vaudreui-Soulanges, Pascale Jeaurond-Lajoie.

Au total, une soixantaine d’objets sont à découvrir dans La Beauté du geste. L’exposition qui prend place dans la salle Daniel-Bissonnette a été dédiée à Sébastien Daviau, ancien directeur général du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges décédé en février 2025.

« C’est la dernière exposition sur laquelle il a travaillé et il nous semblait tout naturel de la dédier à sa mémoire », ajoute-t-elle. Notons qu’il s’agit aussi de la dernière exposition pour laquelle Édith Prégent a agi comme conservatrice. C’est elle qui a couché sur papier l’emplacement de chaque œuvre afin que chacune d’elle soit mise pleinement en valeur en tenant compte de la lumière et de son emplacement.

Certains des objets au cœur de La beauté du geste ont pu être aperçus dans d’autres expositions, mais jamais ils n’ont été exposés ensemble ou même fait l’objet d’une exposition entière leur étant dédiée. Pour chaque œuvre, un panneau explicatif donne plus d’informations sur son créateur.

« Le plus grand défi lors d’une exposition comme celle-là est le montage. Chaque toile doit être installée précisément en fonction de la vision de la personne qui occupe le rôle de conservatrice. Ici, par exemple, il faut tenir compte du fait que la salle compte des fenêtres, ce qui peut parfois compliquer les choses. Il faut bien connaître l’emplacement de l’exposition pour procéder au montage. Dans ce cas-ci, cette étape s’est échelonnée sur deux ou trois semaines environ», termine-t-elle.

L’exhibition peut être visitée du mardi au vendredi de 9 h à 16 h 30 et le samedi et le dimanche de 13 h à 16 h 30 moyennant un coût d’entrée de 7 $ par adulte. L’admission est gratuite chaque premier dimanche du mois.