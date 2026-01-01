Saint-Zotique: oui au développement commercial, mais pas les yeux fermés

Lors de la séance régulière du mardi 26 août, les élus de la Ville de Saint-Zotique devaient se prononcer sur une opportunité qui s’offrait à la localité, soit celle de faire l’acquisition de cinq lots totalisant plus d’un million de pieds carrés situés sur la 69ᵉ Avenue. À majorité, les élus se sont prononcés contre cette proposition.

Les terrains concernés portent les numéros de lots suivants : 4 594 301, 5 648 310, 5 648 341, 5 915 108 et 5 915 109. Tous prennent place sur la 69e Avenue, près de l’autoroute 20, soit dans un secteur plus industriel du territoire municipal.

Pour devenir propriétaire de ces parcelles de terre, la Ville de Saint-Zotique devait s’engager à verser 1 $ du pied carré, soit 1 022 507$ à deux compagnies à numéros. Ces lots ont été dévolus à la Ville à la suite d’une entente relative au corridor écologique et placés en compensation dans une fiducie à cette fin. La Ville avait d’ailleurs entamé des démarches pour dissoudre cette fiducie.

« Puisque la Ville souhaite favoriser le développement de lots industriels et accroître la disponibilité de terrains à mettre à disposition de nouvelles entreprises dans une optique de développement économique et d’augmenter la richesse foncière de la Ville, je propose de faire l’acquisition des cinq lots mentionnés ci-haut au montant de 1 022 507 $, soit au prix de 1 $ le pied carré », a lu le conseiller du district 6, Yves Lacelle, avant de procéder au vote sur le sujet.

Notons que la résolution comprenait aussi l’affectation d’une somme de 250 000 $ du surplus non affecté en guise de mise de fonds. La somme aurait été remboursée dès l’adoption d’un règlement d’emprunt parapluie, étape aussi prévue dans le dossier.

Quatre conseillers en défaveur

Appelés à se prononcer sur cet achat, quatre élus se sont dits en défaveur, alors qu'Yves Lacelle et Marlène Contant, des districts 6 et 5, ont voté pour l’acquisition des cinq lots. « À un dollar du pied carré, c’est une belle opportunité », a précisé le représentant du district 6.

Pour sa part, Simon Hébert du district 4 a clarifié son point de vue sur la question. « Je pense que la Ville a d’autres priorités en termes de dépenses avant celle-ci. C’est pour ça que je vote contre. »

Du côté de Hugo Gendreau du district 3, il a donné plus de précisions sur sa position. « Les terrains sont enclavés et je pense à la future route à sécuriser et dont les autorisations de passage sont à obtenir. Je comprends l’idée et le potentiel et je suis favorable à réduire l’assiette fiscale des contribuables en favorisant l’arrivée de nouveaux commerces sur le territoire, mais pour moi, toutes les opportunités ne sont pas toutes bonnes à saisir », a-t-il indiqué dans un premier temps.

Il a approfondi son opinion. « On ne connait pas encore la portion à développer sur le terrain ni même la proportion touchée par des milieux humides. Ça, c’est sans parler des contraintes environnementales auxquelles nous pourrions être confrontés. Quel pourcentage de couvert forestier voudrait-on conserver? On ne sait pas non plus le réel coût à dépenser pour rendre ce secteur prêt à accueillir des entreprises. Je pense notamment aux infrastructures comme le réseau d’égout ou d’aqueduc Pour ma part, on pourrait investir cet argent ailleurs sur le territoire pour des projets qui verront le jour dans un avenir rapproché, plus tôt que dans ce projet qui n’a pas de date d’échéance. Je ne suis pas contre le développement, mais seulement contre le fait d’acheter les yeux fermés sans plan d’affaires concret.»

Son collègue du district 2, Yannick Guay, a abondé dans le même sens. « Avant de dépenser 1 M$, j’aurais voulu savoir quelle proportion du terrain peut être développée ? Quelle est la superficie totale des milieux humides qui s’y trouvent? Quelle est la valeur marchande des terrains, évaluée par un expert externe? Quels sont les coûts futurs et surtout les réelles retombées pour les citoyens de Saint-Zotique? Devant l’absence de réponses, il faut faire preuve de prudence. Je vais donc voter contre. »

Enfin, la représentante du district 1, Karine Bouchard, a aussi expliqué son vote. « Je suis consciente de l’importance du développement commercial pour réduire le fardeau fiscal des contribuables. Je reconnais qu’il faudra poursuivre nos efforts pour diversifier nos revenus dans le futur, mais je dois baser ma décision sur le niveau de risques. À ce jour, nous n’avons pas toutes les données en main. On ne peut pas se baser sur des projections pour prendre une décision. Notre responsabilité en tant qu’élu, c’est de décider dans l’intérêt des citoyens et c’est pourquoi je vote contre la résolution. »

À la suite de la décision des élus, le maire Jean-Pierre Daoust a pris la parole. « Je trouve ça dommage, car ça aurait été une belle opportunité pour nous. Dans le prochain budget, 89% des dépenses seront incompressibles, c’est-à-dire que nous n’avons pas le choix de les faire. Par exemple, les salaires. Il faut donc absolument trouver des nouvelles sources de revenus, sinon nous n’aurons pas le choix de monter les taxes dans le futur, même si on ne le veut pas. Nous avons déjà des terrains dans ce secteur-là et on aurait pu décider de préserver la majorité des arbres qui prennent place, ce qui ne sera pas fait si le terrain est vendu à un promoteur. »