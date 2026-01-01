Indice du bonheur: les Lazarois les plus heureux de Vaudreuil-Soulanges

Au cours des derniers jours, la firme Léger a dévoilé le résultat de son palmarès annuel du bonheur. Sur les 85 villes répertoriées, seulement deux sont situées sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Néomédia s’est entretenu, dans la dernière heure, avec la mairesse de l’une des localités qui y fait bonne figure, soit Geneviève Lachance de Saint-Lazare.

Selon l’exercice mené par la firme de sondage bien connue au Québec, la Ville de Saint-Lazare se classe au 5ᵉ rang. Notons que pour faire partie du palmarès, il fallait un minimum de 50 personnes interrogées dans la ville, le nombre variant d’une localité à l’autre.

C’est la petite municipalité de Saint-Sauveur, dans les Laurentides, qui termine en tête de peloton, devant Prévost, Lavaltrie et Candiac.

L’indice de bonheur moyen au Québec est de 74,5 sur 100, ce qui en fait la province la plus heureuse au Canada. À titre de comparaison, le reste du Canada affiche un indice de 69,3 en 2026. Les Lazarois, pour leur part, estiment leur niveau de bonheur à 79, 4 %.

« J'ai été agréablement surprise quand j'ai pris connaissance du sondage. Au départ, j'ai cliqué sur le lien sans grande attente et je me suis dit wow quand j'ai vu le positionnement de notre municipalité dans le palmarès. Même si on ne connaît pas tous les détails de la méthodologie utilisée par la firme de sondage, c'est toujours plaisant d'être reconnu à l'échelle provinciale. On est privilégiés de demeurer dans une belle ville comme Saint-Lazare », lance Mme Lachance au bout du fil.

Qu'est-ce qui pourrait expliquer la position de Saint-Lazare dans ce sondage? « Les deux éléments cités dans des textes que j'ai lus sont la sécurité et les espaces verts. Pour nous, ce sont deux éléments très importants. Notre territoire compte plusieurs arbres, parcs, sentiers et milieux naturels, ce qui lui confère un côté paisible et apaisant. Même s'il se produit certains évènements ponctuels qui peuvent faire douter des gens, la Ville de Saint-Lazare a un très bas taux de criminalité. Je pense aussi que des évènements comme le Festi-Ouest, tenu le week-end, contribuent à rendre la population heureuse de passer du temps ensemble et de profiter des infrastructures municipales situées près de chez eux», analyse-t-elle.

Notons qu’au 12ᵉ rang, on retrouve la Ville de Vaudreuil-Dorion avec un niveau de bonheur de 78, 1% , la seconde municipalité de Vaudreuil-Soulanges qui a su se tailler une place dans le classement. Dans la région du Suroît, Beauharnois se trouve au 27ᵉ rang avec 76,5% et Salaberry-de-Valleyfield se positionne au 48ᵉ échelon, juste derrière Sherbrooke et devant Granby avec 75, 4%.

Plus heureux que l’an passé

Globalement, les Québécois sont plus heureux en 2026 qu’en 2025, du moins si l’on se fie aux données fournies par la firme Léger. L’année dernière, l’Indice de bonheur était de 72,4 % au Québec. Les 18 à 24 ans enregistrent la plus forte progression au Québec, passant de 68,7 en 2025 à 72,0 en 2026. Au Canada, l’indice moyen passe de 68,7 à 70,5, en un an.