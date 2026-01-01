Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Pas de vacances pour les besoins en sang cet été

Collecte de sang ce lundi en après-midi à Vaudreuil-sur-le-Lac

durée 06h00
24 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Il serait bien faux de croire que parce que les vacances sont arrivées pour plusieurs, les besoins en sang diminuent. Bien au contraire, c'est pourquoi il est important de faire un don de sang même pendant la période estivale. Au cours de la prochaine semaine, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourront donner du sang à une occasion. 

La collecte prendra place à Vaudreuil-sur-le-Lac. Voici les détails: 

Voici la date et le lieu de la clinique programmée:

Lundi 24 août: 

Vaudreuil-sur-le-Lac: de 13 h 30 à 19 h au Centre communautaire (128 rue des Rigolets, Québec, Canada, J7V 8P3); 

Il est recommandé de prendre rendez-vous pour faire un don de sang. Toutefois, si vous êtes de passage devant un site de collecte et êtes disponibles pour faire un don, n’hésitez pas à vérifier auprès de l’équipe sur place si elle peut vous y accueillir.

Avant de faire un don de sang

Dans les heures précédant votre don de sang, il est conseillé de boire un minimum de 500 ml d’eau ou de jus et de vous assurer de bien manger, tout en évitant les aliments gras. Afin de faciliter le prélèvement, portez des vêtements amples et des manches qui peuvent être relevées au-dessus du coude.

Vous devez également avoir en votre possession votre carte de donneur ou encore une pièce d’identité.

Des critères de sélection très stricts ont été établis si vous souhaitez donner du sang. Pour en savoir plus sur ces critères ou obtenir plus de renseignements, consultez le site Internet de l’organisme.

À lire également: 

- « En faisant un don, on peut aussi aider un enfant malade comme Chiar

RECOMMANDÉS POUR VOUS

L'APOAC termine son année financière 2025 avec un déficit de 3089$

Publié hier à 16h15

L'APOAC termine son année financière 2025 avec un déficit de 3089$

C’est le samedi 22 août que L'Association des personnes d'origine africaines et caribéennes (APOAC) tenait son assemblée générale annuelle 2025-2026. Comme plusieurs de ses activités dans la dernière année, celle-ci a pris place au Club nautique de Salaberry-de-Valleyfield. « C’est avec beaucoup de gratitude que nous présentons ce bilan financier ...

LIRE LA SUITE
Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Publié le 22 août 2026

Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.  Un 25e anniversaire marquant pour les Hawks C'est tout au long de ce week-end qu'a lieu le festival de fin de saison du Club de soccer de Saint-Lazare/Hudson au parc Westwood à Saint-Lazare. Les Hawks en profitent du même ...

LIRE LA SUITE
Vivre une expérience culinaire unique à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Publié le 21 août 2026

Vivre une expérience culinaire unique à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Le jeudi 20 août, Néomédia a eu la chance de découvrir un petit coin de paradis en plein cœur de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Situé sur le boulevard Perrot, des dizaines d'animaux et de plants de légumes de saison se côtoient sur une terre maraîchère savamment aménagée par Paolo Nicola Pirrello.  Dissimulée entre les arbres, c'est dans la cuisine ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge