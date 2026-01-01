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À une femme inspirante

Le Cégep de Valleyfield décerne un 4e DEC honorifique

durée 14h00
23 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

À l’occasion de sa plus récente Cérémonie de fin d’études 2025-2026, le Cégep de Valleyfield a remis son quatrième DEC honorifique. Cette distinction institutionnelle créée il y a trois ans, attribuée par le conseil d'administration, permet d’honorer publiquement une personne pour son engagement exceptionnel à l’égard du rayonnement du Cégep, de son développement et de celui de la société.

Le choix s’est arrêté cette année sur une diplômée de 2013 en Sciences humaines (profil Individu), Mélanie Éderer.

« Elle était très impliquée dans les activités parascolaires lors de son passage avec nous, dont les Café Philo et Cégep en spectacle. Au cours de son parcours scolaire entre nos murs, elle a reçu plusieurs bourses d'excellence et d’implication, dont celle du lieutenant-gouverneur. Elle a aussi poursuivi son engagement dans plusieurs causes sociales et communautaires, notamment à titre de présidente de la Fédération des femmes du Québec (2021-2023). Elle a accédé à cette fonction à l’âge de 28 ans seulement », relatait le directeur général du Cégep de Valleyfield lors du déjeuner des médias qui se tenait le jeudi 20 août, jour de rentrée scolaire au sein de l’établissement collégial.

La lauréate a livré un discours inspirant aux finissants lors de la remise de son prix. « Elle a confié qu’elle fait de l’anxiété généralisée et qu’elle se demande souvent si elle est à sa place et qu’encore aujourd’hui, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. C’est une facette d’elle qu’on ne connaissait pas et c’est inspirant de voir qu’elle n’a pas laissé ça stopper son parcours. »

Mélanie Éderer est doctorante à l’Institut national de la recherche scientifique et s’intéresse au mouvement des femmes et a écrit une multitude de publications liées à ce sujet et aux enjeux qui en découlent.

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