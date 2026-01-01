Un tournoi de golf à guichet fermé pour la CCIVS

À l’instar de milliers d’écoliers qui reprennent cette semaine le chemin des bancs d’école, c’était aussi un peu jour de rentrée pour la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) ce jeudi 27 août. L’organisme recevait 252 golfeurs à l’occasion de son Tournoi de golf annuel.

Pour en apprendre plus sur l’activité, on a pu rencontrer le directeur général de la CCIVS, Frédérick Perrier, avant qu’il prenne le départ.

Une première année en poste

« L’évènement marque mon premier anniversaire d’embauche puisque mon arrivée officielle au sein de la CCIVS a été annoncée lors de l’édition 2026 du tournoi. Un an plus tard, je peux dire que je suis moins stressé et qu’on a vraiment organisé une des meilleures éditions du tournoi. On affiche complet depuis des semaines, tant au niveau des quatuors qui prendront le départ que pour le souper et le cocktail prévu plus tard. On a même dû refuser des gens qui souhaitaient se joindre à nous ce soir », indiquait-il.

Lancement des activités de la CCIVS

Au total, c’est 63 quatuors qui ont pris le départ du tournoi plus tôt aujourd’hui au club de golf Summerlea. Pour le souper, 310 personnes seront réunies dans le club house. « Pour déterminer le lieu qui nous accueillera lors du tournoi, on procède par appel d’offres entre les clubs de golf membres de la CCIVS. En plus d’être bien situé, le club de golf Summerlea nous offre de bons prix et possède tout ce qu’il faut pour bien nous recevoir, tant du point de vue des installations que du personnel. »

En plus de s’élancer sur les verts pour tenter de jouer la normale, les golfeurs ont rencontré, tout au long du parcours, différents exposants qui proposaient des activations. « Ils pourront notamment déguster des bouchées. Par la suite, un cocktail et un souper figurent aussi au programme de la journée. Parmi les nouveautés de cette année, on peut nommer un bar à huîtres. Pour le brunch de ce matin comme pour le souper, on a décidé d’opter pour une formule buffet, une formule appréciée des participants. »

Annuellement, la CCIVS amasse entre 35 000 et 40 000$ à l’issue de son tournoi de golf. « Une fois de plus, on peut compter sur nos partenaires pour faire de ce rendez-vous un succès. Cette année, on en compte quelques nouveaux, dont Système électrique D’arc. De mon point de vue, le tournoi de golf lance notre programmation d’activité. C’est un peu notre rentrée scolaire à nous », témoignait-il.

Comme à son habitude, le président d’honneur du tournoi, Sylvain Ménard des Habitations Sylvain Ménard, a choisi un organisme mis en valeur au cours de ce passage sur les verts. « C’est Hébergement la Passerelle qui accueille des femmes et des enfants victimes de violence conjugale. En plus d’avoir reçu un don monétaire de M. Ménard, l’organisme a pu former un quatuor gratuitement en plus de pouvoir tenir un kiosque sur le parcours pour présenter ses services. Ce soir, lors du souper, l’organisme pourra s’adresser aux convives pendant cinq minutes. »

Deux dates à mettre au calendrier

Les amateurs de golf qui répondent présents à chaque édition du tournoi de golf de la CCIVS seront heureux d’apprendre que les dates des éditions 2027 et 2028 sont déjà déterminées. « Les intéressés peuvent d’ores et déjà nous appeler pour s’assurer de réserver leur place. Les deux éditions prendront place ici au Summerlea le 26 août en 2027 et le 24 août en 2028 », terminait M. Perrier.

Sinon, à plus court terme, un déjeuner des membres se tiendra à la boutique Sous les oliviers, le 10 septembre prochain. L’assemblée générale annuelle de la CCIVS est, pour sa part, prévue le 23 septembre au Pavillon Wilson de Coteau-du-Lac en soirée. Pour plus de détails, on peut visiter le site Internet de la CCIVS.