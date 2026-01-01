Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Reconfiguration des travaux et de la circulation à Vaudreuil-Dorion

La Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite informer la population de l’avancement des travaux de réaménagement du boulevard de la Cité-des-Jeunes. Les interventions actuellement en cours entre les rues Henry-Ford et Jean-Béliveau arrivent à une étape charnière. Le chantier se déplacera maintenant du côté sud de ce tronçon pour poursuivre les travaux prévus.

Deux invités de marque dans les festivités de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Les visiteurs, petits et grands, qui ont pris part à l’activité Notre-Dame en famille, organisée par la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le samedi 11 juillet dès son ouverture, ont eu toute une surprise. Le joueur des Hurricanes de la Caroline, William Carrier, était présent avec la Coupe Stanley pour rencontrer les amateurs intéressés à toucher et se faire prendre en photo avec le Saint-Graal du hockey.

Se reconstruire après avoir survécu à une tentative de féminicide

« [L'amour], ce n'est pas de se faire contrôler par une autre personne », témoigne Maryse Filion en entrevue balado avec Néomédia douze ans après avoir survécu à une tentative de féminicide, le 17 août 2014.

Plein feux sur le précieux phare de Pointe-des-Cascades

Le lundi 13 juillet 2026 marque une journée particulièrement intéressante et importante pour Pointe-des-Cascades puisqu'il s'agit de la journée mondiale des phares. La municipalité en a donc profité pour mettre en lumière son emblème : le fameux phare, qu'on retrouve d'ailleurs sur le logo de la ville.

Retour sur la progression du jeune Clovis Dorais

À seulement dix ans, le jeune pilote d'hydroplane, Clovis Dorais, épate la galerie. Petit à petit, il accumule des points et compétitionne férocement avec ses adversaires. À sa deuxième saison au volant du N-32 C’est la Vie !, il a démontré une progression constante, et ce, alors qu'il fait partie des plus jeunes pilotes de la classe novice réservée aux 9 à 16 ans.

Cinq joueurs d'ici sont nommés au sein de l'équipe du Québec

Kyrane William Ayine, Maxime Bergeron, Alexis Gagnon, Elliott Lebire et Myles Spinner ont été nommés sur l'équipe de football qui représentera la province à la Coupe Football Canada des moins de 18 ans. Ils ont amorcé leur parcours le lundi 13 juillet en affrontant le Manitoba à Winnipeg.

BIXI s'installe à Vaudreuil-Dorion l'été prochain

Lors de la séance du 6 juillet dernier, le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion a autorisé la signature d’une entente de gestion entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et BIXI Montréal afin d’implanter le service de vélos en libre-service sur son territoire. Son déploiement est prévu à l’été 2027.

Les pourparlers entre Vaudreuil-Dorion et ses cols bleus stagnent

La signature d'une nouvelle convention collective devra attendre, puisque les deux parties concernées par le conflit de travail, soit la direction générale de la Ville de Vaudreuil-Dorion et les cols bleus, n'ont pas réussi à s'entendre avant la période des vacances.

Un groupe de Vaudreuil-Dorion parmi les finalistes du Concours Hydro-Québec

La formation musicale Chiens Dog de Vaudreuil-Dorion rayonnera cet été sur la scène du Festival international de la chanson de Granby (FICG). C'est en tant que demi-finalistes du prestigieux Grand Concours Hydro-Québec que le quatuor montera sur scène pour tenter de séduire le jury et le public le vendredi 21 août lors de la dernière demi-finale de quatre. Néomédia a pu s'entretenir avec Olivier, Antoine, Clémen et Julien pour en apprendre plus sur cette étape importante dans la vie du band.

Une quinzaine de jeunes citoyens de Rigaud soutenus financièrement

Depuis le début de l’année 2026, la Ville de Rigaud a procédé à l’octroi de subvention dont le montant varie entre 100 $ et 250 $ à une dizaine de jeunes citoyens de son territoire. L’objectif? Soutenir leur participation à un voyage culturel, un voyage d'aide humanitaire, une activité ou un événement lié à un sport de haut niveau ou une activité culturelle de haut niveau.

Congé de TVQ sur certains produits en épicerie dès le 15 juillet

C’est ce mercredi 15 juillet qu’entre en vigueur la fin de la taxe de vente (TVQ) sur certains produits vendus en épicerie, tel que promis par la première ministre Christine Fréchette, en mai dernier.

Moins d'un mois avant l'ouverture du Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion

Les amateurs d’aubaines en ont plus pour très longtemps à attendre l’ouverture de la succursale de Liquidation Marie à Vaudreuil-Dorion. C’est en effet le jeudi 6 août prochain que toute l’équipe du magasin à petits prix accueillera les premiers clients.

Une passion qui se bâtit avec minutie, pièce par pièce

Depuis 1991, Carl Durocher expose et fait naviguer les répliques de bateau qu’il a lui-même montées en investissant des heures de travail dans la fabrication des pièces et dans la recherche de plans crédibles. Le mercredi 15 juillet, lui et son ami ont fait la présentation de certaines de leurs plus belles maquettes au Village des Écluses de Pointe-des-Cascades.

Un club d'ici à un championnat de cheerleading de l'AIA

L'Association of International All-Stars (AIA), un groupe qui vise à unir la communauté mondiale du cheerleading, notamment en organisant des compétitions sportives, tient la première édition du Global Tournament qui aura lieu à l'auditorium de Verdun du 16 au 20 juillet. Les meilleures formations au monde prennent part aux championnats et parmi les invitées on retrouve le Club Fusion de Saint-Lazare !

Rigaud veut empêcher le dépassement à droite sur Saint-Jean-Baptiste-Est

Lors de sa plus récente séance, le conseil municipal de Rigaud, a adopté une résolution concernant la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Celle-ci vise à demander au Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui gère cette artère routière, de bonifier les mesures d’atténuation en place.

En entrevue avec un passionné des voitures téléguidées

À 15 ans, Nathan, un jeune citoyen de Pointe-des-Cascades, possède déjà une collection remarquable de petites voitures électriques téléguidées. Son garage se limite présentement à 4 véhicules, mais il en prend soin comme s’il s’agissait de véritables automobiles.

Une œuvre d'art unique et éphémère en l'honneur de Roger Maillet

C’est le mercredi 16 juillet dernier que le musée régional de Vaudreuil-Soulanges dévoile en primeur la première œuvre du projet La Page Blanche. Située sur le terrain du musée, la planche extérieure face à la rue Saint-Angélique.