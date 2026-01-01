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Réaménagement du boulevard de la Cité-des-Jeunes

Reconfiguration des travaux et de la circulation à Vaudreuil-Dorion

durée 17h00
11 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite informer la population de l’avancement des travaux de réaménagement du boulevard de la Cité-des-Jeunes. Les interventions actuellement en cours entre les rues Henry-Ford et Jean-Béliveau arrivent à une étape charnière. Le chantier se déplacera maintenant du côté sud de ce tronçon pour poursuivre les travaux prévus.

Cette transition entraînera une reconfiguration des travaux et de la circulation. Durant cette nouvelle étape, la circulation sera maintenue du côté nord, avec une voie ouverte dans chaque direction, afin d’assurer la fluidité et la sécurité des déplacements dans le secteur.

Il est important de préciser que les travaux du côté nord entre les rues Jean-Béliveau et des Floralies/Bill-Durnan seront complétés à la mi-septembre, conformément au calendrier de réalisation.

Par ailleurs, la Ville avait annoncé que l’intersection du boulevard de la Cité-des-Jeunes et de la rue Jean-Béliveau serait fermée jusqu’à la mi-juillet. La réouverture est maintenant prévue pour la fin juillet. La même échéance s’applique au pont White, dont la réouverture doit être coordonnée avec l’avancement des travaux réalisés sur les côtés nord et sud du tronçon compris entre les rues Henry-Ford et Jean-Béliveau, à l’exception de l’installation des feux de circulation.

Les travaux d’aménagement du carrefour giratoire avancent également rondement, comme en témoignent les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. En tout temps, les automobilistes sont invités à respecter les chemins de détour mis en place et à éviter d’emprunter les rues résidentielles afin de préserver la sécurité et la quiétude des secteurs concernés.

La Ville remercie la population pour sa patience et sa collaboration tout au long de ce chantier d’envergure. 

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