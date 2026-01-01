Rigaud veut empêcher le dépassement à droite sur Saint-Jean-Baptiste-Est

Lors de sa plus récente séance, le conseil municipal de Rigaud, a adopté une résolution concernant la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Celle-ci vise à demander au Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui gère cette artère routière, de bonifier les mesures d’atténuation en place.

C’est le conseiller Élie Forest qui a lu la résolution sur le sujet. « L’objectif de cette demande est de demander au MTMD de bonifier les mesures d’atténuation en place afin de décourager les dépassements par la droite, via l’accotement, lorsque la circulation est au ralenti. C’est un comportement qu’on remarque depuis plusieurs années chez certains automobilistes, notamment près de la rue Jacqueline ou des épiceries», indiquait-il d’entrée de jeu.

La Ville de Rigaud précise que du marquage au sol pourrait, particulièrement, être l’une des mesures mises en place. « Nous avons fait plusieurs démarches dans le passé auprès du MTMD dans ce dossier pour faire cesser ces comportements téméraires, illégaux et dangereux qui nous inquiètent grandement en raison de la proximité d’un CPE. Nous avons demandé au MTMD si un plan de marquage existe et si oui, s’il est possible d’y avoir accès pour pouvoir le modifier et le bonifier au besoin. Pour qu’une analyse en ce sens soit effectuée, une résolution doit être dûment adoptée par le conseil municipal, ce qui nous incite à aller de l’avant avec la présente résolution», poursuivait-il.

Une fois cette résolution adoptée, le MTMD pourra faire analyser le tout par ses équipes techniques. « Nous demandons officiellement au MTMD de procéder à une analyse de la problématique observée et d’analyser ou de mettre en place des mesures d’atténuation ayant pour objectif de dissuader les dépassements par la droite via l'accotement », concluait-il.