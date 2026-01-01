Congé de TVQ sur certains produits en épicerie dès le 15 juillet

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C’est ce mercredi 15 juillet qu’entre en vigueur la fin de la taxe de vente (TVQ) sur certains produits vendus en épicerie, tel que promis par la première ministre Christine Fréchette, en mai dernier.

Voici les produits visés par cette nouvelle mesure du gouvernement provincial;

- Papier de toilette et mouchoirs en papier;

- Salades de fruits, plateaux et arrangements de fruits et légumes préparés, coupés et lavés;

- Portion individuelle de moins de 230 grammes ou plus petite d’un lot de six beignes, biscuits, croissants, gâteaux, muffins, pâtisseries, tartelettes ou tartes;

- Arachides, noix de cajou, graines salées ou assaisonnées;

- Crème dessert aromatisée ou autres produits semblables à la crème dessert, portion individuelle (moins de 425 grammes). Crème, yogourt et lait glacés, sorbet de moins de 500 grammes ou millilitres;

- Barres tendres, mélange de céréales, graines, noix ou fruits séchés, moulés sous une forme quelconque ou mélanges de type randonneur;

Une bonne nouvelle dans cette époque où le coût du panier d’épicerie ne cesse de grimper.