En entrevue avec un passionné des voitures téléguidées

Voir la galerie de photos

À 15 ans, Nathan, un jeune citoyen de Pointe-des-Cascades, possède déjà une collection remarquable de petites voitures électriques téléguidées. Son garage se limite présentement à 4 véhicules, mais il en prend soin comme s’il s’agissait de véritables automobiles.

Pour lui, il ne s’agit plus d’un simple passe-temps, mais plutôt d’une passion. Il ne fait pas qu’acheter différents modèles dans le but de s’amuser avec, il les étudie, les répare et les modifie sans cesse afin de les améliorer et de les maintenir en excellente condition.

C’est son père qui lui a d’abord transmis son intérêt pour les bagnoles, surtout celles qu’il peut diriger à distance. Depuis qu’il a la piqûre, Nathan partage sa passion avec ses amis et sur les réseaux sociaux. Sa page TikTok compte plusieurs vidéos dans lesquelles il montre ses autos et détaille ses modifications.

C’est dans le cadre d’un rassemblement de répliques de navires téléguidés que le Pointecascadien présente son camion rouge à Néomédia. La voiture a plus de dix ans mais elle roule encore à merveille grâce à la maintenance de Nathan. Les freins fonctionnent à merveille, il y a même des lumières et encore plus surprenant des clignotants !

Si son camion à batterie peut atteindre jusqu’à 20 km/h, le jeune homme en possède une autre bien plus puissante.

« Mon autre auto est pomal plus grosse et elle peut aller jusqu’à 120 km/h en ce moment [...] si je réussis à débloquer la deuxième vitesse, je pourrais peut-être me rendre à près de 200 km/h », considère Nathan même s’il se rend rarement voire jamais jusqu’à cette vitesse dans les rues de Pointe-des-Cascades. Nos lecteurs peuvent d’ailleurs voir le bolide en action dans la vidéo jointe à l’article.

« Avant, elle marchait au gaz, mais là je l’ai modifiée pour qu’elle marche à batterie, elle ne peut vraiment pas tenir longtemps quand elle va vite », ajoute Nathan.

Avoir tous les accessoires nécessaires pour l’hiver

S’il ne possède que quatre voitures, chacune d’entre elles peut valoir des milliers de dollars. C’est pourquoi Nathan préfère prendre bien soin de chacune de ses pièces en les équipant notamment de modules adaptés aux conditions extérieures.

La neige ne l'arrête même pas l’hiver puisqu’il peut tracer des petits sentiers dans la neige et les emprunter en ajoutant des chenilles à l'une de ses autos téléguidées.

Son camion rouge est aussi muni d’une remorque si jamais il doit trimbaler d'autres objets. Même s’il n’a pas l’intention de tomber dans la confection de navires téléguidés, Nathan envisage peut-être de se procurer un bateau qu’il pourra transporter derrière son modèle principal.

Dans la région, il estime qu’une quarantaine de personnes s’amusent, comme lui, à faire des jumps dans les sentiers en nature. « J’aime pas ça rester en dedans, je suis tout le temps dehors pour faire rouler mes chars [...] la batterie dans certaines autos peut durer pendant six heures », conclut le Pointecascadien.