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Les négociations ne reprendront qu'à l'automne

Les pourparlers entre Vaudreuil-Dorion et ses cols bleus stagnent

durée 17h00
14 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La signature d'une nouvelle convention collective devra attendre, puisque les deux parties concernées par le conflit de travail, soit la direction générale de la Ville de Vaudreuil-Dorion et les cols bleus, n'ont pas réussi à s'entendre avant la période des vacances.

Clayton West, le président du Syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion (SMTTVD-CSN), se désole que l'impasse persiste. Selon lui, les négociations reprendront au retour de la période estivale au tournant du mois de septembre.

« Ce serait illogique de continuer à exercer des moyens de pression pour que l'employeur revienne à la table de négociation, alors que nous ne sommes pas disponibles », explique M. West. Pas de résolution en vue pour cet été, donc.

Rappelons qu'au mois de juin, une centaine de cols bleus ont débrayé sur le site du Festival de cirque de Vaudreuil-Dorion en signe de manifestation.

Le litige est d'abord et avant tout de nature monétaire: le SMTTVD exige une augmentation salariale de 22 % sur 5 ans. À titre comparatif, c'est ce qu'ont obtenu les travailleurs et travailleuses de la Ville de Pincourt.

La partie patronale maintient pourtant son offre à 16 % pour la même période, ce qui est en dessous de l'inflation, entend François Énault, Premier vice-président de la CSN.

« On veut se rééquilibrer. Peut-être pas tout récupérer, mais au moins une partie », avait mentionner le président du syndicat à Néomédia au mois de mai.

À lire également: 

C’est l’impasse dans les négociations entre la Ville et les cols bleus

Vaudreuil-Dorion: les cols bleus débrayent

Renouvellement des conventions collectives

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