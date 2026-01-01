Retour sur la progression du jeune Clovis Dorais

À seulement dix ans, le jeune pilote d'hydroplane, Clovis Dorais, épate la galerie. Petit à petit, il accumule des points et compétitionne férocement avec ses adversaires. À sa deuxième saison au volant du N-32 C’est la Vie !, il a démontré une progression constante, et ce, alors qu'il fait partie des plus jeunes pilotes de la classe novice réservée aux 9 à 16 ans.

Rappelons que la 86ᵉ édition des Régates de Valleyfield a eu lieu la semaine du 3 au 12 juillet. C'est en fin de semaine qu'ont donc eu lieu les fameuses courses.

Selon le père de Clovis, « c’est souvent aux Régates de Valleyfield que les bons pilotes commencent véritablement à s’affirmer et à prendre de l’assurance. La raison est simple : il s’agit de l’événement où les estrades sont les plus remplies, où la pression est la plus forte et où les compétitions s’échelonnent sur trois jours. »

Les novices comme les plus expérimentés peuvent ainsi sortir des puits jusqu’à six fois, soit en faisant le tour de la piste deux fois par jour.

« Je trouve ça le fun de courser et la pression me donne plus d'adrénaline, je pense que ça m'aide à faire une bonne course, je pense que tout le monde devrait avoir un petit stress avant de courser […], ça m'aide à dépasser mes limites », a raconté Clovis Dorais à Néomédia.

Ne jamais abandonner malgré les difficultés

Au même circuit, en 2025, Clovis n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale. Parmi les 13 compétiteurs inscrits dans la série, il a cette fois-ci mis la main sur la dixième et dernière place, lui garantissant une place sur la grille de départ.

Sa sortie en finale n’a toutefois pas été parfaite. Dès le commencement, Clovis affiche un retard d'environ cinq secondes, un décalage qui peut aisément devenir insurmontable en hydroplane où tout se calcule au dixième de seconde. Le jeune pilote avait beaucoup de travail à accomplir.

Au fil des tours, le N-32 dépasse coup sur coup des adversaires de taille tels que Raphaël Daoust dans le N-9, Kolim Henderson dans le N-519 et Loïc Gauthier dans le N-71. Le jeune pilote franchit la ligne d'arrivée en sixième position. Il obtient ainsi 11 points au classement de la saison.

Commencer à compétitioner pour vrai

Si la victoire est revenue au vétéran de la classe Novice, Olivier Maisonneuve, d’Ormstown, l'équipe du N-32 C'est la Vie ! estime que cette finale marque le début d'une grande carrière pour Clovis Dorais.

Fini les simples tours de parade. Fini les restrictions. Fini les virages pris au large pour éviter les vagues et le trafic : cette année, le jeune pilote a réellement commencé à courir.

« J’ai suivi les conseils de mon chef d’équipe, Serge Leroux [… « J'ai beaucoup aimé la sensation de dépasser mes concurrents », a expliqué Clovis à sa sortie de l’embarcation.

De génération en génération, la famille Dorais a pris les commandes d’une embarcation de course nautique. Originaire de Beauharnois, Clovis participe donc aux régates comme son père et son grand-père l'ont fait avant lui. Bien ancré dans l'histoire familiale, même son arrière-grand-père, J. W. Dorais, était membre du comité organisateur des Régates de Beauharnois en 1939.

La prochaine étape : les Régates de Beauharnois qui auront lieu les 22 et 23 août prochains dans le secteur de Melocheville. Clovis aura l'occasion de démontrer l'étendue de son potentiel devant son public local.