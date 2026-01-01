BIXI s'installe à Vaudreuil-Dorion l'été prochain

Lors de la séance du 6 juillet dernier, le conseil municipal de Vaudreuil-Dorion a autorisé la signature d’une entente de gestion entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et BIXI Montréal afin d’implanter le service de vélos en libre-service sur son territoire. Son déploiement est prévu à l’été 2027.

Le projet s’inscrit dans l’engagement du conseil municipal de développer des solutions de mobilité qui favorisent le transport actif et complètent l’offre de transport collectif. Selon le maire de la Ville, le réseau facilitera les déplacements et contribuera notamment à améliorer l’accès aux gares, aux secteurs commerciaux ainsi qu’aux principaux lieux d’activité.

« L’instauration du projet de BIXI constitue une nouvelle étape dans le développement de notre réseau de transport actif. Ce service offrira une option de déplacement pratique et flexible, tout en favorisant l’intermodalité avec le transport collectif. Notre objectif est de rendre les déplacements quotidiens encore plus simples et efficaces pour la population », souligne Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion.

La Ville bénéficie d’une aide financière de 440 000 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). Cette contribution couvre une partie des coûts d’acquisition des équipements de 1 102 717 $.

Utiliser un BIXI

En 2026, le montant déboursé par un usager de BIXI varie selon l’option choisie. Pour un aller simple, il faut prévoir un frais fixe de 1,60 $, puis prévoir une dépense supplémentaire de 0,21 $, ou de 0,36 $ s'il s'agit d'un vélo électrique, par minute d’utilisation.

Les usagers qui préfèrent payer le tarif mensuel peuvent s'abonner au mois pour 24 $. Le prix pour la saison complète est de 115 $. Ces forfaits incluent 45 minutes gratuites pour chaque déplacement, mais chaque minute additionnelle est facturée 0,19 $.

Il est prévu d’installer 10 stations et de déployer 110 vélos, dont la moitié seront des vélos à assistance électrique. L’emplacement des stations est actuellement à l’étude afin d’assurer une desserte efficace des principaux secteurs de la ville et des pôles générateurs de déplacements. La Ville dévoilera les stations et tous les détails du service au courant de l'année.