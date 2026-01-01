Moins d'un mois avant l'ouverture du Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion

Les amateurs d’aubaines en ont plus pour très longtemps à attendre l’ouverture de la succursale de Liquidation Marie à Vaudreuil-Dorion. C’est en effet le jeudi 6 août prochain que toute l’équipe du magasin à petits prix accueillera les premiers clients.

La nouvelle a été confirmée dans les derniers jours sur les réseaux sociaux. La succursale sera située au 401 boulevard Harwood et sera la voisine immédiate du restaurant Subway.

« Les congélateurs et les frigos sont installés et l’électricien doit encore passer pour brancher le tout. Le stock commence à rentrer et on va commencer à le placer sur les tablettes sous peu. Je peux d’ores et déjà confirmer qu’on aura des matelas à vendre à l’ouverture. Ce sera beau, grand et propre, je vous le promets », indique la femme d’affaires dans une capsule publiée sur les réseaux sociaux le 1ᵉʳ juillet dernier au sein même des locaux de la boutique de Vaudreuil-Dorion.

Rappelons que c’est en avril dernier que Mariève Breton, fondatrice de la chaîne d’épicerie à rabais, a annoncé l’ouverture de ce magasin, le deuxième dans Vaudreuil-Soulanges, mais le douzième de la chaîne qui porte son nom. Notons que Liquidation Marie a aussi une épicerie du même nom à Salaberry-de-Valleyfield. Au total, l’entreprise emploiera une trentaine de personnes pour assurer le bon fonctionnement du point de service de Vaudreuil-Dorion.

Depuis l’ouverture de sa première succursale, Liquidation Marie connaît un beau succès, si bien que quatre nouvelles adresses ouvriront leurs portes au Québec d’ici l’automne. Il n’est pas étonnant que le concept fasse des petits dans la région du Suroît, puisque Mariève Breton, est citoyenne de cette région.

Belle nouveauté: prochainement, il sera possible de se procurer des items à petits prix sans quitter le confort de son domicile. En effet, l’entreprise développe une plateforme de commerce en ligne qui devrait être prête dès cette année. Il sera aussi possible de se faire livrer sa commande.

C’est quoi Liquidation Marie ?

Éviter le gaspillage alimentaire et répondre à un besoin de la communauté: se procurer des aliments de qualité sans payer trop cher. Voilà la vocation de Liquidation Marie.

L'entreprise, bien installée dans Soulanges depuis 2012, a fait un pari en offrant sur ses tablettes des produits déclassés et des denrées approchant leur date de péremption. Il faut toutefois se rendre à l'évidence: Mariève Breton a remporté son pari. Dans le contexte actuel, les consommateurs qui ont des budgets de plus en plus serrés sautent sur ce genre d'économies