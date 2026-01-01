Un groupe de Vaudreuil-Dorion parmi les finalistes du Concours Hydro-Québec

La formation musicale Chiens Dog de Vaudreuil-Dorion rayonnera cet été sur la scène du Festival international de la chanson de Granby (FICG). C'est en tant que demi-finalistes du prestigieux Grand Concours Hydro-Québec que le quatuor montera sur scène pour tenter de séduire le jury et le public le vendredi 21 août lors de la dernière demi-finale de quatre. Néomédia a pu s'entretenir avec Olivier, Antoine, Clémen et Julien pour en apprendre plus sur cette étape importante dans la vie du band.

Au total, 24 groupes performeront dans le cadre des quatre demi-finales du concours. Après une première prestation collective le 13 août, à l’occasion de la soirée Chansons imposées M105, les artistes monteront sur la scène du Palace de Granby pour les demi-finales, qui se tiendront du mardi 18 au vendredi 21 août. Les finalistes se retrouveront ensuite le dimanche 23 août, pour la Finale présentée par Solotech, au terme de laquelle sera dévoilé le projet lauréat de cette 58e édition. La comédienne et autrice-compositrice-interprète Catherine- Audrey Lachapelle, désormais une habituée du Festival, reviendra cette année à l’animation du Grand Concours Hydro-Québec.

« On est très contents et fiers d’avoir été choisis comme finalistes de ce concours. Notre audition, réalisée il y a quelques mois, s’est vraiment bien passée. Nous avons pu jouer une nouvelle chanson qui figurera sur notre prochain album à venir dans les prochains mois. Nous avons fait une bonne impression au jury. Depuis notre sélection, nous nous sommes rendus à Granby pour prendre part à quelques ateliers avec les autres finalistes du concours. On a notamment appris à gérer nos réseaux sociaux en plus de participer à notre première conférence de presse », résume Clémen Taillefer, chanteur de la formation.

Comment peut-on décrire le style musical de la formation locale? « On fait du rock alternatif, mais on explore aussi d’autres univers comme le country, le tout en français », clament-ils d’entrée de jeu.

Pour les quatre membres de Chiens Dog il s’agit d’une première participation au Grand Concours Hydro-Québec, et plus largement au Festival international de la chanson de Granby. « C’est un évènement qui a une belle renommée et qui a lancé de nombreuses carrières comme celles de Jean Leloup ou Dédé Fortin. Il y a tout un bagage culturel derrière ça. Personnellement, je ne le vois pas comme un concours où tout le monde est en compétition, mais plus comme une chance de nous ouvrir des portes et de forger des liens avec d’autres artistes et formations musicales », précise Olivier Sardi.

C’est la réalisatrice du nouvel album des Chiens Dog qui a poussé le groupe vers les auditions du concours. « Elle l’a fait elle aussi et elle nous a vraiment motivés à nous inscrire. Elle a bien fait. D’ici à notre demi-finale, le 21 août, on retournera à Granby pour suivre d’autres ateliers avec les groupes finalistes. Puis, le 15 août, lors de l’ouverture du Festival international de la chanson de Granby, on revisitera un classique de la francophonie à la sauce Chiens Dog. Ces jours-ci, on pratique justement cette chanson pour bien se la réapproprier. Évidemment, du 18 au 21 août, on assistera aux demi-finales par solidarité et esprit d’équipe envers tous les finalistes du concours », mentionne Julien Claude.

Puis, les 22 et 23 août, quatre à cinq des finalistes passeront à la prochaine étape, soit la finale du concours. « Quatre seront sélectionnés par le jury et un sera le choix du public. On espère évidemment être du lot, même si juste le fait de faire partie des finalistes nous rend extrêmement fiers. Si on va plus loin on va être très heureux, mais on est conscients de la chance qu’on a d’être parmi les finalistes et de pouvoir découvrir les autres formations qui y prennent part », ajoute le quatuor.

Pour ne rien manquer du passage de Chiens Dog au Festival international de la chanson de Granby, on peut s’abonner à la page Facebook officielle du groupe. Sinon, il sera possible de voir Olivier, Antoine, Clémen et Julien en action le 28 août prochain en spectacle Chez Maurice à Saint-Lazare.