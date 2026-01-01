Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

58e Festival international de la chanson de Granby (FICG)

Un groupe de Vaudreuil-Dorion parmi les finalistes du Concours Hydro-Québec

durée 18h00
14 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La formation musicale Chiens Dog de Vaudreuil-Dorion rayonnera cet été sur la scène du Festival international de la chanson de Granby (FICG). C'est en tant que demi-finalistes du prestigieux Grand Concours Hydro-Québec que le quatuor montera sur scène pour tenter de séduire le jury et le public le vendredi 21 août lors de la dernière demi-finale de quatre. Néomédia a pu s'entretenir avec Olivier, Antoine, Clémen et Julien pour en apprendre plus sur cette étape importante dans la vie du band. 

Au total, 24 groupes performeront dans le cadre des quatre demi-finales du concours. Après une première prestation collective le 13 août, à l’occasion de la soirée Chansons imposées M105, les artistes monteront sur la scène du Palace de Granby pour les demi-finales, qui se tiendront du mardi 18 au vendredi 21 août. Les finalistes se retrouveront ensuite le dimanche 23 août, pour la Finale présentée par Solotech, au terme de laquelle sera dévoilé le projet lauréat de cette 58e édition. La comédienne et autrice-compositrice-interprète Catherine- Audrey Lachapelle, désormais une habituée du Festival, reviendra cette année à l’animation du Grand Concours Hydro-Québec.

« On est très contents et fiers d’avoir été choisis comme finalistes de ce concours.  Notre audition, réalisée il y a quelques mois, s’est vraiment bien passée. Nous avons pu jouer une nouvelle chanson qui figurera sur notre prochain album à venir dans les prochains mois. Nous avons fait une bonne impression au jury. Depuis notre sélection, nous nous sommes rendus à Granby pour prendre part à quelques ateliers avec les autres finalistes du concours. On a notamment appris à gérer nos réseaux sociaux en plus de participer à notre première conférence de presse », résume Clémen Taillefer, chanteur de la formation.

Comment peut-on décrire le style musical de la formation locale? « On fait du rock alternatif, mais on explore aussi d’autres univers comme le country, le tout en français », clament-ils d’entrée de jeu.

Pour les quatre membres de Chiens Dog il s’agit d’une première participation au Grand Concours Hydro-Québec, et plus largement au Festival international de la chanson de Granby. « C’est un évènement qui a une belle renommée et qui a lancé de nombreuses carrières comme celles de Jean Leloup ou Dédé Fortin. Il y a tout un bagage culturel derrière ça. Personnellement, je ne le vois pas comme un concours où tout le monde est en compétition, mais plus comme une chance de nous ouvrir des portes et de forger des liens avec d’autres artistes et formations musicales », précise Olivier Sardi.

C’est la réalisatrice du nouvel album des Chiens Dog qui a poussé le groupe vers les auditions du concours. « Elle l’a fait elle aussi et elle nous a vraiment motivés à nous inscrire. Elle a bien fait. D’ici à notre demi-finale, le 21 août, on retournera à Granby pour suivre d’autres ateliers avec les groupes finalistes. Puis, le 15 août, lors de l’ouverture du Festival international de la chanson de Granby, on revisitera un classique de la francophonie à la sauce Chiens Dog. Ces jours-ci, on pratique justement cette chanson pour bien se la réapproprier. Évidemment, du 18 au 21 août, on assistera aux demi-finales par solidarité et esprit d’équipe envers tous les finalistes du concours », mentionne Julien Claude.

Puis, les 22 et 23 août, quatre à cinq des finalistes passeront à la prochaine étape, soit la finale du concours. « Quatre seront sélectionnés par le jury et un sera le choix du public. On espère évidemment être du lot, même si juste le fait de faire partie des finalistes nous rend extrêmement fiers. Si on va plus loin on va être très heureux, mais on est conscients de la chance qu’on a d’être parmi les finalistes et de pouvoir découvrir les autres formations qui y prennent part », ajoute le quatuor.

Pour ne rien manquer du passage de Chiens Dog au Festival international de la chanson de Granby, on peut s’abonner à la page Facebook officielle du groupe. Sinon, il sera possible de voir Olivier, Antoine, Clémen et Julien en action le 28 août prochain en spectacle Chez Maurice à Saint-Lazare.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges récompensé

Publié le 17 juillet 2026

Le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges récompensé

Habitué à prendre soin des aînés du territoire dans l’ombre, le Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges, s’est récemment retrouvé sous les projecteurs. Au cours des derniers jours, Josée Champagne, directrice générale de l’organisme, s’est vu remettre la médaille de la députée Marilyne Picard. « Cette médaille est avant tout un ...

LIRE LA SUITE
Un élan de générosité permet d'embellir le quotidien des jeunes

Publié le 17 juillet 2026

Un élan de générosité permet d'embellir le quotidien des jeunes

C’est le jeudi 16 juillet que la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie dévoilait le projet qui l’a occupée pendant les 15 derniers mois : la toute nouvelle cour extérieure du Campus de Valleyfield. Une somme de 470 000 $ amassée en quinze mois a permis de concrétiser la campagne « J’veux jouer dehors! ».   L'inauguration s’est tenue en ...

LIRE LA SUITE
Deux invités de marque dans les festivités de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Publié le 11 juillet 2026

Deux invités de marque dans les festivités de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Les visiteurs, petits et grands, qui ont pris part à l’activité Notre-Dame en famille, organisée par la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, le samedi 11 juillet dès son ouverture, ont eu toute une surprise. Le joueur des Hurricanes de la Caroline, William Carrier, était présent avec la Coupe Stanley pour rencontrer les amateurs intéressés à toucher ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge