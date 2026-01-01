Plein feux sur le précieux phare de Pointe-des-Cascades

Le lundi 13 juillet 2026 marque une journée particulièrement intéressante et importante pour Pointe-des-Cascades puisqu'il s'agit de la journée mondiale des phares. La municipalité en a donc profité pour mettre en lumière son emblème : le fameux phare, qu'on retrouve d'ailleurs sur le logo de la ville.

Son histoire est riche et témoigne de l'importance du canal de Soulanges pour le commerce et la navigation au Québec. Le phare en question a été construit à Lachine en 1990, il a ensuite été sauvé et remis au goût du jour grâce à la détermination de la Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades, de nombreux bénévoles, de la Municipalité et de précieux partenaires en 2002.

Après des mois de travail, le phare a été inauguré et est devenu un symbole fort du patrimoine maritime de la communauté. En 2020, il a été restauré, renforcé et entièrement repeint afin d'assurer sa préservation pour les années à venir.

Aujourd'hui, cette structure de 15 mètres de hauteur est située au parc Saint-Pierre. Si peu de citoyens connaissent tout de ce phare, il sera certainement possible d'en découvrir davantage en visitant prochainement le parc des Ancres.

En apprendre plus sur l'histoire maritime de notre région

Notons que plus tôt cette semaine, Pointe-des-Cascades a annoncé la réouverture du Centre d'interprétation du parc des Ancres, situé aux abords de l’écluse numéro 3 du canal de Soulanges et de la rue Centrale.

Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les passionnés d'histoire et ceux avides d'en découvrir davantage sur une facette intrigante du patrimoine vaudreuil-soulangeois. En plus de pouvoir observer la centaine d'ancres et autres artefacts uniques, la population pourra comprendre le tout en étant accompagnée par un guide-interprète.

Il est possible de vivre cette expérience de 10 h à 17 h les samedis et dimanches de l'été, jusqu'au 22 août. Il suffit de se présenter sur place et de s'adresser à l'un des guides.