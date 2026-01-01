Une quinzaine de jeunes citoyens de Rigaud soutenus financièrement

Depuis le début de l’année 2026, la Ville de Rigaud a procédé à l’octroi de subvention dont le montant varie entre 100 $ et 250 $ à une dizaine de jeunes citoyens de son territoire. L’objectif? Soutenir leur participation à un voyage culturel, un voyage d'aide humanitaire, une activité ou un événement lié à un sport de haut niveau ou une activité culturelle de haut niveau.

Par ce programme d’aide financière, la Ville souligne l’engagement,, la passion et la persévérance de ses jeunes citoyens qui se démarquent ici comme à l’international.

Voici les récipiendaires des subventions jusqu’à présent et ce qu'ils ont dit à propos de leur compétition sportive ou du voyage humanitaire qu'ils ont fait au cours des derniers mois:

- Anne-Sophie Gagnon:

Anne-Sophie et son équipe, Team Québec (catégorie U14), ont remporté la 1ère position du Championnat national élite de Flag Football qui a eu lieu à Kingston en Ontario.

- Maëna Moreau-Laurent:

Maëna à adoré participer au Championnat des Étoiles à Québec le 24 et 25 janvier 2026. Malheureusement, Maëna et son équipe ont obtenu la septième place. Leur énergie était fantastique et elles ont offert une performance magnifique, la confiance qu'elles dégageaient ont donné des frissons aux spectateurs.

- Xavier Béchard:

Xavier et son équipe représentaient le club G-Force de Vaudreuil-Dorion à deux compétitions de cheerleading. Celles-ci se déroulaient à Niagara Falls. L’Équipe Storm, dont fait partie Xavier, a terminé 1re position sur 6 équipes lors de la compétition nommée Battle at the Border dans le niveau 2, U16. Ils ont fait une excellente routine avec aucune erreur, ce qu’on appelle un Hit Zero.

Le lendemain, soit le dimanche, il y avait la compétition Showdown. Le fonctionnement était différent pour cette compétition. En effet, toutes les équipes de Niveau 2, tous âges confondus, s’affrontaient durant cette journée. Donc, 44 équipes au total, et ils devaient faire partie du top 10 pour accéder à la remise de médailles. Malheureusement, Storm a terminé 16ᵉ sur 44 équipes. Ils affrontaient de gros clubs de l’Ontario, donc c’est tout de même une très belle expérience que l’équipe Storm a vécue lors de cette journée.

- Callie Campbell (championnats nationaux de volleyball);

Son équipe a gagné 3/6 matchs, mais n'a pas continué après sa défaite de dimanche en 3ᵉ set.

- Christian Spinnou (Tournoi Défi de hockey scolaire M18-D1):

Christian et son équipe ont disputé trois parties et ont réalisé un blanchissage lors de la deuxième rencontre. Le Défi RSEQ a lieu du 22 au 25 janvier 2026 à Sainte-Augustine (Québec).



Bien que l’équipe ait été éliminée après quatre parties, cette expérience a été très enrichissante pour tous les participants.

- Zachary Séguin (Tournoi provincial de hockey):

Zachary et ses coéquipiers ont perdu leurs deux premiers match 3 à 1, toutefois ils ont réussi à gagné le troisième 5 à 1 ce qui les a fait finir meilleur deuxième de leur pool.

Ils ont donc joué en quart de finale contre une très bonne équipe. Ils ont travaillé très fort tout au long du match. Ils perdaient 4 à 0 et Zachary a marqué le deuxième but en fin de troisième période. Malgré son but, l'équipe n'a pas eu assez de temps pour remonter. Zachary et son équipe se sont inclinés 5 à 2 malgré les efforts de chacun!

- Rémi Gagnon:

Après avoir brillé à New York en 2024, Rémi et son groupe de talentueux musiciens de l’harmonie avancée ont franchi une nouvelle étape en participant au Festival of Gold de Chicago, un événement d'envergure internationale.

Entre une classe de maître enrichissante avec le célèbre maestro Peter Boonshaft, chef d’orchestre de renommée mondiale, et une performance magistrale au Symphony Center, nos jeunes artistes ont su se surpasser pour obtenir l’impressionnant pointage de 99,3 %.

Ce voyage restera une expérience humaine et culturelle marquante, récompensant les efforts soutenus fournis toute l'année sous la direction passionnée de Monsieur Marc-André Thibault.

L’Harmonie a su faire rayonner le Canada, le Québec et surtout le programme Musique-Études de la Cité-des-Jeunes.

-Ces jeunes musiciens ont été de fiers ambassadeurs, une richesse pour notre communauté!

- Laurence Séguin:

Laurence Séguin est de retour de son voyage humanitaire qui a eu lieu au Costa Rica du 3 au 11 avril dernier. Sa maman, Amélie, souhaite nous partager son expérience mémorable.

Elle a commencé son voyage avec une nuit à San Jose avant de se rendre à Herradura. Elle a passé cinq (5) nuits dans une famille dans le village d'Herradura. Les matins, Laurence et son groupe faisaient des travaux dans le village. Ils ont peint l'école, l'église et le gymnase. Ils ont nettoyé et désherbé un parc où les enfants peuvent jouer. Ils ont coulé du ciment pour refaire le devant de l'église. Tous les matins, ils étaient debout tôt afin de se mettre en action. Un matin, Laurence a décidé de se lever à 5 h pour aider sa famille à traire les vaches. Certains après-midi, ils ont fait des activités comme la pêche, un atelier de cuisine, une randonnée, des bains thermaux, etc.

Laurence et son groupe ont terminé leur voyage avec une journée de rafting et une journée de repos à la plage. Laurence revient la tête remplie de souvenirs, elle a adoré la famille qui l'a accueillie.

Une expérience enrichissante pour une jeune fille de 14 ans ! Elle est déjà prête à repartir !

- Oumy-Leila Dia (Voyage humanitaire au Costa Rica):

Mon nom est Oumy-Leila Dia, je suis étudiante en 5ᵉ année de secondaire au collège Bourget.

J’ai pris part à un voyage communautaire organisé par le collège, du 3 au 11 avril 2026. Nous sommes parties avec un groupe d’élèves, des éducatrices et un guide au Costa Rica. J’ai été hébergé par une famille locale (Fostino et Damaris) pendant mon séjour et nous avons aidé à rénover le campus de l’école d’un petit village nommé Herradura.

Nos tâches consistaient à laver le gymnase, défricher les mauvaises herbes, mettre du pavé sur les trottoirs et repeindre les murs du gymnase de l’école, de la cafétéria et de l’église. C’était une expérience enrichissante parce que cela m’a permis de rencontrer une communauté extraordinaire, des personnes humbles et attachantes, de découvrir une nouvelle langue, une nouvelle culture, et de voir comment les gens vivent et se nourrissent ailleurs.

Cette expérience m’a permis de sortir de ma zone de confort, de me dépasser et j’ai trouvé cela très gratifiant d’aider les autres.

Pour conclure, c’était un voyage et une expérience mémorable!

- Anaïs Richer ( Voyage humanitaire au Costa Rica):

Durant ce voyage, nous avons énormément contribué en ce qui concerne la peinture de l'école et du gymnase appartenant à la communauté d'Herradura.

Nous avons également aidé à créer des fondations d'habitations en faisant couler du béton.

De plus, nous avons redonné vie à un parc en le désherbant, suivi d'un nettoyage profond dans le but de le rendre accessible.

- Louis Chamberland:

Durant la relâche d’avril, du 3 au 11 avril dernier, j’ai eu l’occasion de participer à un voyage communautaire au Costa Rica, une expérience qui m’a vraiment marqué. En tant qu’élève de 5ᵉ secondaire au Collège Bourget, je voyais ce voyage comme une aventure, mais il est rapidement devenu bien plus que ça.

J’ai habité dans la communauté de Herradura, un petit village situé au cœur des montagnes, où j’ai été accueilli par une famille locale. Partager leur quotidien m’a permis de découvrir une autre façon de vivre, des habitudes différentes, une culture riche et surtout des personnes d’une grande générosité. Ces moments simples, mais sincères, resteront gravés longtemps.

Les matinées étaient consacrées à des travaux communautaires, comme le nettoyage et la peinture du village. C’était valorisant de sentir que notre présence avait un impact concret. Les après-midis nous permettaient de découvrir la région : pêche, baignade dans des chutes d’eau ou des sources thermales, dégustation de plats traditionnels… Chaque journée était différente, et aucune ne ressemblait à la précédente.

Après cinq jours, c’était le moment de quitter la communauté. Le voyage s’est poursuivi avec d’autres activités, comme le rafting, une randonnée nocturne pour observer la faune et un arrêt sur une plage de la côte du Pacifique, plus calme, pour prendre le temps de profiter.

Cette expérience m’a fait réaliser l’importance des rencontres, du partage et de sortir de sa zone de confort. C’est un voyage que je n’oublierai jamais.

- Julie-Anne Bérichon (Voyage culturel et humanitaire en Équateur)

En apprendre sur les différents pays et cultures est quelque chose que tous les adolescents devraient vivre un jour ou l'autre.

Moi, j'ai eu la chance de passer une semaine sur la ferme Rio Muchacho en Équateur. J'ai beaucoup appris sur la culture locale et fait des travaux sur la ferme en plus des activités culturelles. C'était une expérience d'une vie !

Mes activités préférées sur la ferme ont été le bain de boue et la pêche au crevettes.

- Nora Tomkinson (Voyage culturel et humanitaire au Pérou):

Voici un résumé de mon voyage humanitaire de trois semaines en février 2026. Nous étions un groupe de 11 élèves de secondaire 5 de la Westwood Senior High School qui se rendaient dans un village de 250 habitants situé dans la jungle amazonienne, près de la ville d’Arequipa. Nous y sommes restés pendant 15 jours, tous hébergés dans des familles locales. Ma colocataire et moi vivions dans une maison de trois pièces avec neuf autres personnes !

Notre mission comprenait deux projets principaux. D’abord, restaurer le centre communautaire local afin qu’il puisse servir de poste médical. En construisant un nouveau plafond et en cimentant les murs, le bâtiment est maintenant assez propre pour accueillir un centre médical.

Ensuite, nous avons construit et installé des éviers de récupération d’eau de pluie pour chaque maison de la communauté. Nous sommes partis d’une pile de bois, puis nous avons tout coupé, sablé et cloué pour créer le produit final. Maintenant, au lieu de devoir marcher jusqu’à la rivière pour laver la vaisselle et les vêtements, les habitants peuvent le faire à la maison !

La meilleure partie de notre séjour dans la communauté, c’était de jouer et danser chaque jour avec les enfants du village. Ils pouvaient être tellement gentils, mais attention : une fois, j’ai détourné le regard trop longtemps et un garçon du village, Moises, avait déposé un énorme scarabée sur mon pied !

La dernière semaine du voyage, nous avons eu la chance de faire une randonnée de trois jours dans le canyon de Colca, en montant et descendant les sentiers. (C’est le deuxième plus grand canyon au monde !) Malheureusement, à ce moment-là du voyage, j’avais attrapé une infection à l’estomac et j’étais trop malade pour faire la randonnée. La seule autre option était de faire le trajet à dos de mule pendant trois jours !

J’ai vécu l’une des plus belles expériences de ma vie au Pérou. Je me suis fait énormément d’amis et j’ai appris tellement de choses sur le monde et sur moi-même. C’est le genre de voyage qu’on n’oublie jamais.

- Florence Dumont (Voyage culturel et humanitaire en Équateur):

J’ai aimé mon voyage. Il a fait chaud, il a fait beau, j’ai fait des nouvelles découvertes, de nouvelles relations.

Ce voyage m’a permis de faire de belles découvertes, de me dépasser et de développer mon ouverture aux autres et aux autres cultures. Notre groupe a animé des jeunes dans une école, nous avons planté 60 arbres et nous avons préparé le terrain afin de planter des nouvelles cultures.

Cette expérience fut exceptionnelle et unique.

- MegAnne Poirier (Voyage humanitaire et culturel au Costa Rica):

- L’avion est parti 20 minutes plus tôt, arrivé là bas premier jour dans un hôtel considérant l’arrivée en soirée tard;

- Le lendemain matin départ très tôt, 4 heures d’autobus dans des chemins qu’on pourraient appelé des ‘’trail’’ en montagne;

- Arrivée à la communauté Hurandura où les étudiants ont fait des travaux pendant 5 jours tous les matins, peintures, béton, désherbé, nettoyer;

- Activité récompense du rafting la dernière journée et randonnée en montagne 6-8 Km;

MegAnne a adoré la maman de la famille d’accueil Jenny, elle a même ses coordonnées et une invitation ouverte a y retourner. Une belle expérience ou MegAnne c’est démarqué à faire tous les travaux demandé sans hésiter, avec assiduité et son sourire.

- Emma Pinglot (Voyage culturel et humanitaire en Équateur):

Lors de mon voyage humanitaire en Équateur, du 29 mars au 7 avril, j’ai séjourné sur une ferme éco biologique, Rio Muchacho. J’ai participé à des travaux de ferme, des plantations d’arbres. Nous avons également eu certaines activités artisanales traditionnelles pour confectionner bracelet, bague, collier et chocolat. J’ai vécu dans une cabane assez rustique, mais confortable. Nous avons eu plusieurs randonnées afin de visiter la ferme et observer la diverse végétation et faune de la région de Manabi. Nous avons aussi eu la chance d’aller à l’école pour passer un avant-midi avec les enfants de 4 à 12 ans.

Cette immersion m’a appris leurs méthodes de culture, l’importance de la nature, leurs croyances et leurs techniques. En effet, il n’y a ni eau chaude ni ventilation, les douches sont froides et les toilettes sont sèches. Aussi, j’ai pu apprendre sur leur nourriture, qui était excellente, et sur leur langue, l’espagnole. Finalement, on a visité la capitale du pays, Quito. C’était magnifique! On a pu marcher toute la journée, visiter les bâtiment plus politiques ou religieux. On a pris le métro et on est allé dans un marché.

J’ai adoré mon voyage, c’est vraiment une expérience que je referrais à chaque année.