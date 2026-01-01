Un club d'ici à un championnat de cheerleading de l'AIA

L'Association of International All-Stars (AIA), un groupe qui vise à unir la communauté mondiale du cheerleading, notamment en organisant des compétitions sportives, tient la première édition du Global Tournament qui aura lieu à l'auditorium de Verdun du 16 au 20 juillet. Les meilleures formations au monde prennent part aux championnats et parmi les invitées on retrouve le Club Fusion de Saint-Lazare !

« Nos athlètes sont très très fébriles elles ont hâte de commencer », exprime la présidente de Fusion Cheerleading, Audrey Daoust. La troupe d’Obsession est parvenue à se qualifier pour ce tournoi de l’AIA grâce à sa performance au Cheerfest de Montréal en février 2026.

Le format du Global Tournament s’apparente à celui des séries éliminatoires au hockey: deux équipes se comparent dans un face-à-face, c’est ensuite aux juges de déterminer quel club s’est le plus démarqué.

« Ce n’est pas juste le cumulatif des points qui compte, il a vraiment ce qu’on appelle un face-off qui permet de bien départager le gagnant du perdant », ajoute Audrey Daoust.

Son club de Saint-Lazare effectuera sa première prestation contre l’Angleterre le jeudi 16 juillet avant de finalement croiser le fer contre des athlètes venus d’Écosse. L'équipe avec les meilleurs résultats à la fin du week-end est couronnée championne de sa catégorie.

Obsession évolue dans la division de niveau 3 sans tumbling, donc sans gymnastique. Il n’y a que trois formations cette fois-ci.

Être recruté dans une équipe professionnelle

Les membres de cette équipe sont évidemment fiers de pouvoir participer à ce championnat d’envergure qui, en plus d’être médiatisé, pourrait leur permettre d’attirer l’attention de quelques recruteurs.

« Cette compétition de l’AIA, c’est un peu l’équivalent des mondiaux qui sont comme nos Jeux olympiques; peut-être qu’il y aura des recruteurs ici comme c’est le cas pour les mondiaux », précise Mme Daoust.

S’il n’y a pas encore de club professionnel de ce côté-ci de la frontière, les meilleures athlètes évoluant chez nos voisins du sud, aux États-Unis, sont parfois payées ! Qui sait, ce sera peut-être un jour le cas pour une athlète d’Obsession.

Finir la saison en beauté

Techniquement, la compétition de l’AIA se situe en dehors de la saison régulière du Club Fusion. Cette dernière s’est conclue plus tôt ce printemps avec le championnat national de Mississauga qui se tenait en avril.

Selon la présidente du club, « ça s'est bien passé, on a reçu une belle note et on était encore une fois très fier […] Ça finit bien la saison régulière, surtout que ça faisait longtemps qu’on n'était pas allés aux nationaux. »