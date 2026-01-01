Le Vignoble Côte de Vaudreuil voit « la Vie en Rosé »

Le Vignoble Côte de Vaudreuil invite le public à célébrer l'été avec son nouvel événement viticole unique en son genre. La Vie en Rosé se déroulera du17 au 19 juillet au vignoble. Les visiteurs sont invités à enfiler leurs plus beaux vêtements roses puisque tous ceux vêtus de cette couleur recevront une dégustation gratuite de vin rosé.

Ces mêmes personnes courent également la chance de remporter le concours du meilleur look de la fin de semaine. Tout au long de l'événement, les visiteurs pourront également profiter de slush au vin rosé aussi appelé Frosé, de plateaux de fromages et charcuteries, ainsi que d'une programmation musicale dans un décor champêtre.

Depuis l'acquisition du vignoble par Chris Zacchia et Marie-Élaine Dufour à la fin de 2025, l'entreprise a renouvelé son image de marque tout en s'établissant de plus en plus dans le paysage touristique de Vaudreuil-Soulanges.

Le lancement de sa nouvelle variété de bouteille, Légende Vivante, inspirée des légendes et du folklore québécois s'inscrit directement dans cette volonté de se réinventer. « Notre objectif est de faire du vignoble un lieu vivant où les gens viennent autant pour l'expérience que pour le vin. Nous voulons créer des événements rassembleurs qui mettent en valeur notre région et les vins du Québec », explique Chris Zacchia, copropriétaire.

La Vie en Rosé aura lieu vendredi, samedi et dimanche, dès midi. Aucune réservation n'est requise.