Une œuvre d'art unique et éphémère en l'honneur de Roger Maillet

C’est le mercredi 16 juillet dernier que le musée régional de Vaudreuil-Soulanges dévoile en primeur la première œuvre du projet La Page Blanche. Situéee sur le terrain du musée, la planche extérieure face à la rue Saint-Angélique.

Résultat d’une collaboration artistique entre cinq jeunes et le médiateur muséal Antoine Mailloux, l'œuvre de cette toute première édition met en vedette Roger Maillet, un homme à la fois inspirant et important pour la communauté culturelle de Vaudreuil-Dorion et des 22 autres municipalités du territoire.

La médiation culturelle entre des jeunes et des artistes bien établie aboutit la plupart du temps à des succès artistiques tout en faisant découvrir aux enfants et aux adolescents un vaste domaine qui a comme seule limite leur imagination.

Pour Antoine, une expérience comme celle-là profite énormément à notre communauté: « Je leur ai appris plein de techniques sur la peinture, sur le fonctionnement et le mélange des couleurs, la superposition, et ainsi de suite. Tout ça permet de rassembler les jeunes, d’avoir du fun avec eux et de les animer. C'est une activité culturelle de plus dans la région ».

Pour lui, les jeunes s’investissent toujours très bien dans ce genre de projet et poussent les idées à leur plein potentiel. Si c’était son idée de mettre Roger Maillet à l'honneur, il avoue que son croquis initial était plein d’erreurs.

« Ils donnaient leur avis et collaboraient efficacement. C'est finalement plein de décisions de groupe qui ont donné à cette œuvre-là », ajoute le médiateur muséal. Le tableau s'est fait en quatre jours.

Retracer le legs important de Roger Maillet

« Depuis qu'on est arrivés en poste, Jessandra Guindon (directrice des services éducatifs) et moi, on a redécouvert le personnage de Roger Maillet [...] et puis quand on a appris la quantité de choses qu'il avait faites dans sa vie, l'impact qu'il avait eu pour le musée, on s’est dit qu’il devait être représenté », relate M. Mailloux en entrevue avec Néomédia.

Dans le cadre du 60ᵉ anniversaire de l’inauguration officielle du musée, le musée régional propose d’ailleurs une exposition intitulée Roger Maillet et la passion des objets. La collection qui y est présentée rassemble les trouvailles de M. Maillet qui ont été les premiers éléments exposés au musée.

En tout c'est 227 objets qu'il a offert au musée contribuant ainsi à sa collection.

L’exposition en cours jusqu’au 4 octobre prochain se dévoile à la manière d’un cabinet des curiosités du 20ᵉ siècle.

Toujours d’après les propos d’Antoine Mailloux, M. Maillet était « surtout l’un des premiers comme défenseur de la culture, puis il a favorisé l'accès à celle-ci. C’est justement ça la mission du musée: rassembler la communauté autour de l’art et de projets comme la page blanche. »

Une œuvre temporaire qui perdure dans le temps

La page blanche en est à ses tout débuts et sa façade telle qu’on la connait aujourd’hui n’existera plus dès l’été prochain ! C’est donc le temps de venir voir la pièce en hommage à Roger Mailler avant qu’il ne soit trop tard.

Parce que oui, l’objectif est de repeindre la fameuse page blanche chaque année: « À chaque année, on repeint en blanc et on recommence avec une nouvelle organisation de la région. Ce ne sera pas toujours la Maison des jeunes de Rigaud, l'année prochaine, ce sera peut-être une organisation de Vaudreuil-Dorion. On couvre 23 municipalités, donc on a amplement le choix », explique M. Mailloux, enthousiaste à l’idée de poursuivre dans cette direction.