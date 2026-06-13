Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Une écurie pas comme les autres offre un répit aux chevaux

Le refuge A Horse Tale, organisme à but non lucratif situé sur le chemin Murphy à Vaudreuil-Dorion, ouvrait ses portes au public à l'occasion de la Journée du cheval. C’était l’occasion pour les jeunes et les intéressés de plonger dans le quotidien, offrant aux visiteurs une plongée dans le quotidien d'une maison de retraite pour chevaux.

La Source d’Entraide offre une vitrine aux jeunes entrepreneurs d'ici

Le samedi 6 juin avait lieu la 4ᵉ édition du marché des petits entrepreneurs à La Source d'Entraide de Saint-Lazare. Pour l’occasion, une quinzaine de kiosques était aménagée par des enfants de 5 à 17 ans qui y présentaient leur compagnie et leurs produits.

Redécouvrir le passé grâce aux Seigneuriales

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin ont lieu les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion sur le terrain du musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette année marque la 34ᵉ édition de ce rassemblement qui se veut une reconstitution historique plus ou moins fidèle de la Nouvelle-France.

Des agriculteurs mécontents de la tournure des événements

Drones survolant leurs terres, manque d’informations, incertitude économique, stress et anxiété: voilà ce que vivent les producteurs agricoles de Pointe-Fortune et de Rigaud depuis quelques mois déjà en raison du train à grande vitesse (TGV) Alto. On entend de plus en plus parler du projet et les citoyens potentiellement touchés par le tracé sont en quête de réponses.

Une fin de semaine marquée par le BMX à Coteau-du-Lac

Les meilleurs athlètes en BMX de la province étaient réunis les 6 et 7 juin pour participer à la coupe Québec de Coteau-du-Lac, la deuxième étape de la saison. Néomédia s'est rendu sur place afin d'en apprendre davantage sur cette communauté sportive très présente dans la région.

Les pompiers de Vaudreuil-Dorion rejettent unanimement l'offre finale

Le syndicat de l'Association des Pompiers de Vaudreuil-Dorion se rallie aux cols bleus et blancs de la Ville. Ils ont rejeté l'offre qualifiée de finale par la partie patronale à l'unanimité. Les 41 pompiers demandent une mise à niveau de leur rémunération plus près des services d'incendie similaires.

Les hommages pleuvent pour un homme toujours prêt à aider

Gabriel Parent, « le lion du district 6 » comme le qualifie sa successeure, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Les hommages ont déferlé dès la confirmation de son décès. À écouter ceux qui l'ont connu personnellement, ce n'est pas une surprise.

Prendre les grands moyens pour sensibiliser les finissants du Chêne-Bleu

C’est à une simulation plus que percutante illustrant les conséquences d’un accident causé par des facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue à laquelle les finissants de l’école secondaire du Chêne-Bleu de Pincourt ont assisté ce lundi 8 juin en matinée.

Une solide performance pour Clovis Dorais en début de saison

L’équipe de course N-32 entamait sa saison les 6 et 7 juin derniers lors des Régates internationales de Sorel-Tracy. Le jeune pilote aux commandes, Clovis Dorais, a épaté la galerie en signant une 3ᵉ position en qualification. Cette performance notable permet à l'équipe N-32 C’est la Vie ! de se tailler une place au 5ᵉ rang du championnat dans la catégorie novice.

Alexis Bossé, un jeune Pincourtois face aux géants du web

Le temps d'écran chez les jeunes est un enjeu majeur au Québec, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Selon les statistiques du gouvernement du Québec, plus d'un élève du secondaire sur quatre passe plus de 4 heures par jour devant un écran. Si les géants du web tentent à tout prix de conserver notre attention sur leurs plateformes, Alexis Bossé s'est mis en quête de solutions.

Transport scolaire: tension entre Marie-Claude Nichols et la ministre

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) justifiait récemment les changements apportés à sa politique de transport scolaire par des directives ministérielles. Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, a eu l'occasion de questionner directement la ministre sur cet enjeu local. Les réponses obtenues ne l'ont visiblement pas satisfaite.

Une quarantaine d'agriculteurs d'ici se sont rendus à Ottawa

Le mercredi 10 juin, une manifestation organisée par l'Union des producteurs agricoles (UPA) a réuni des milliers d'agriculteurs de partout au Québec devant la Chambre des communes à Ottawa pour contester le projet de train à grande vitesse (TGV). Parmi eux, on retrouve de nombreux producteurs de Pointe-Fortune et de Rigaud, directement touchés par le développement d'Alto, mais aussi des agriculteurs d'ailleurs dans la région venus en support à leurs collègues.

Un complexe funéraire, crématorium et cimetière nouveau genre

Au cours des prochains jours, la Maison funéraire Signature, affiliée à Maison Roussin, va inaugurer son nouveau complexe funéraire situé au 2361 rang Saint-Antoine à Vaudreuil-Dorion. L'endroit propose aux familles endeuillées des services de crématorium, funéraires et de cimetière sous un même toit. Néomédia a pu visiter ce lieu en compagnie de la directrice générale et co-propriétaire des lieux, Annie Dubé.

Une nouvelle murale pour l'école Edgewater à Pincourt

La Ville de Pincourt et l’école primaire Edgewater ont procédé hier à l’inauguration officielle d'une murale installée sur un mur extérieur de l'établissement scolaire. Intitulée « Grandir ses ailes », l'œuvre a été réalisée par les artistes Madeleine Turgeon et Simone Vandette grâce au Programme d'intégration des arts (PIA).

Le parc Kawenothiion: rassembler en reconnaissant l’héritage

Le parc Lalonde de Sainte-Anne-de-Bellevue, avec son panorama qui donne directement sur l’île Perrot, devient le parc Kawenothiion. La nouvelle toponymie se veut un pont entre les différents héritages qui ont façonné la ville. Le baptême étant consacré, les responsables invitent désormais les citoyens à donner vie à cet espace.

Saint-Polycarpe consulte ses citoyens sur l’avenir de la municipalité

Le mercredi 10 juin, la municipalité de Saint-Polycarpe a tenu une grande consultation publique au deuxième étage de la salle Maurice-Ravary de 14 h à 20 h 30. Tous les citoyens avaient ainsi l'opportunité de poser leurs questions aux différents experts et élus présents sur place.

« On est des nuisances pour les automobilistes »

Alors que la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, édition 2026, bat son plein, des activités de sensibilisation ont lieu aux quatre coins de la province. Le jeudi 11 juin, c’est à la Halte routière de Rigaud que plusieurs intervenants se sont donné rendez-vous pour sensibiliser les passants.

Réinstauration du PEQ: optimisme prudent

Après ce qui a eu tous les airs d’une partie de chaises musicales, le gouvernement du Québec revient sur une décision prise en automne dernier et réinstaure le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Bien accueillie dans le monde municipal, la nouvelle est reçue avec prudence localement.

« On invite ALTO à venir rencontrer les citoyens »

Après les municipalités de Pointe-Fortune et de Rigaud, c’est au tour de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de lancer un appel aux responsables du projet ALTO. Pour l’instance régionale, les résidents locaux ont droit d’obtenir plus d’informations. Elle se tourne maintenant vers d’autres organisations pour appuyer sa demande.

Un laissez-passer pour deux joueurs des Voltigeurs dans la LHJMQ

Les 5 et 6 juin avait lieu un événement particulièrement important pour les jeunes hockeyeurs du Québec et des Maritimes. En effet, l’édition 2026 du repêchage de la LHJMQ, au Scotiabank Centre de Halifax, a laissé place à de belles histoires.