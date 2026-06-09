Prendre les grands moyens pour sensibiliser les finissants du Chêne-Bleu

Simulation reflétant les dangers de la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue

C’est à une simulation plus que percutante illustrant les conséquences d’un accident causé par des facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue à laquelle les finissants de l’école secondaire du Chêne-Bleu de Pincourt ont assisté ce lundi 8 juin en matinée.

En collaboration avec le personnel scolaire et quelques étudiants, les pompiers de Pincourt/Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, les policiers de la Sûreté du Québec et les étudiants du programme Techniques ambulancières du Cégep John Abbott ont élaboré un scénario qui a tôt fait de frapper l'imaginaire du jeune public.

Comme dans les années précédentes, l’activité se tenait en trois phases. La première mettait en scène les jeunes qui font le party avec de l’alcool. Au cours de la soirée, une des filles qui y participe décide de prendre sa voiture pour aller faire une commission au dépanneur.

La seconde partie se déplaçait en extérieur où on transportait les jeunes directement sur la scène de l’accident. On y voyait les intervenants en action qui prenaient en charge les victimes et procédaient à l’arrestation du conducteur fautif. Un pompier du Service de sécurité incendie de Pincourt/Notre-Dame-de-l’Île-Perrot expliquait les différentes étapes à la suite de l’arrivée des intervenants sur la scène. Par exemple, quels sont les rôles des pompiers, des paramedics et des policiers sur place qui se rendent sur ce type d'intervention ?

Pour ajouter au réalisme de la simulation, les acteurs impliqués sont des étudiants de 5ᵉ secondaire qui ont accepté de se prêter au jeu. De la désincarcération des victimes aux tentatives de réanimation sur la victime, en passant par l'arrestation du conducteur et les funérailles de l'adolescente, tout avait été pensé pour amener une réflexion chez les jeunes.

Enfin, la troisième partie, et non la moindre, prenait place à l’intérieur et présentait l’éloge funèbre de la victime. On y voit l’amie du défunt qui cite les qualités de ce dernier sur un montage photo touchant de la vie du jeune homme..

L’objectif de cette simulation n’était pas de faire la morale aux finissants qui vivront bientôt leur bal de fin d’année, mais plutôt de leur faire prendre conscience que leurs décisions, comme celle de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, peuvent avoir des conséquences sur le reste de votre vie.

Alors qu’ils se retrouvent à l’aube d’un nouveau chapitre dans leur vie, le moment est parfait, selon les intervenants impliqués dans le projet, pour les sensibiliser aux dangers de la conduite avec les capacités affaiblies. Si la simulation est aussi percutante, c’est pour être certain que le message est clair: nos décisions entraînent des conséquences positives ou négatives. Il faut en être conscients avant de la prendre, estiment-ils.

Selon les statistiques de 2024, 44 jeunes âgés de 15 et 24 ans ont perdu la vie sur les routes de la province dans des accidents dans lesquels l’alcool, la drogue ou la vitesse étaient en cause.