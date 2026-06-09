Une solide performance pour Clovis Dorais en début de saison

L’équipe de course N-32 entamait sa saison les 6 et 7 juin derniers lors des Régates internationales de Sorel-Tracy. Le jeune pilote aux commandes, Clovis Dorais, a épaté la galerie en signant une 3ᵉ position en qualification. Cette performance notable permet à l'équipe N-32 C’est la Vie ! de se tailler une place au 5ᵉ rang du championnat dans la catégorie novice.

Quelques jours plus tôt, le 3 juin, l’équipe avait procédé à une séance d’essais. En raison des nombreuses vagues, les conditions étaient exigeantes, mais les résultats se sont néanmoins avérés très concluants. C'est en partie grâce à cette préparation que Clovis a été en mesure de faire une entrée en scène réussie à Sorel-Tracy, où lui et son bateau ont démontré un excellent potentiel.

Questionné par rapport à la confiance de Clovis Dorais, son père confirme qu'il est « un peu plus fonceur, mais il n'a pas encore le couteau entre les dents ». Clovis était le plus jeune pilote de sa catégorie l'an passé et encore aujourd'hui, il n'a que dix ans.

La météo hasardeuse de dimanche a malheureusement forcé l'annulation des courses prévues, empêchant l’équipe de poursuivre sur son élan. Malgré un programme écourté, le bilan demeure positif pour l’équipe et le pilote aux commandes du N-32.

« Nous aurions aimé retourner sur l’eau dimanche, mais une 3ᵉ position en qualification, c’est une belle façon d’amorcer la saison. Les essais avaient été concluants, le bateau répond bien, et l’équipe travaille fort. On repart de Sorel-Tracy avec de bons points, de l’expérience et beaucoup de motivation pour la suite », souligne l’équipe.

Autour de Clovis Dorais, l’équipe peut compter sur l’appui de passionnés engagés, dont Sylvain Dorais, Benoit Taillefer et Serge Leroux. De plus, la communauté en ligne appuyant le jeune pilote est en plein essor: Le groupe public Facebook de l’équipe rassemble maintenant près de 1 000 fans, preuve de l’intérêt et de l’enthousiasme entourant le N-32. C’est la vie !

La saison ne fait que commencer, et l’équipe entend poursuivre sa progression lors des prochaines étapes du championnat. Les prochaines dates du calendrier à retenir sont les 28 et 29 juin à Brockville en Ontario, puis, du 10 au 12 juillet, c'est à Valleyfield que ça se passe. Il y aura ensuite les régates de North Tonawanda, dans l'État de New York (près de Niagara Falls) et finalement, la saison se conclura à Beauharnois les 22 et 23 août.