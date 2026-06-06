Une écurie pas comme les autres offre un répit aux chevaux

Le refuge A Horse Tale, organisme à but non lucratif situé sur le chemin Murphy à Vaudreuil-Dorion, ouvrait ses portes au public à l'occasion de la Journée du cheval. C’était l’occasion pour les jeunes et les intéressés de plonger dans le quotidien, offrant aux visiteurs une plongée dans le quotidien d'une maison de retraite pour chevaux.

En effet, l'écurie est la seule de la région à accueillir des chevaux en fin de carrière et ayant besoin de repos. Actuellement, A Horse Tale compte douze locataires âgés entre 14 et 32 ans et ceux-ci peuvent venir de partout. La plupart viennent de Saint-Lazare et du reste de la région, mais beaucoup sont originaires de Montréal ou encore de l’Ontario.

Anciens chevaux de police, de course ou d'équitation, ils passent désormais leurs journées à manger, à dormir et à s'amuser. Dans leur nouveau chez-soi, les bêtes « ne sont jamais montées et on ne les fait pas travailler ici. Pas du tout », résume Nancy, bénévole engagée au sein de l'organisme depuis plusieurs années.

La gestion du bien-être animal y est minutieuse. Chaque cheval dispose de sa propre diète et chaque ration est calculée afin que les animaux ne prennent ou ne perdent pas de poids. Tout étant pensé avec précision, les brosses ne sont jamais partagées entre animaux pour éviter toute transmission de virus.

Les médicaments, adaptés aux besoins individuels de chacun, sont intégrés à la céréale du matin. Les chevaux sont même accompagnés par une équipe de spécialistes en traitement équin L’un des pensionnaires reçoit même des traitements à la luminothérapie pour soulager une inflammation à la mâchoire.

« si on voit que les sabots commencent à avoir de la difficulté, c’est souvent parce que l’animal n’est pas en santé [… On lui fait des pansements et on lui donne des soins », explique Nancy. En tout, c’est plus de 80 bénévoles qui assurent le bon roulement de l’organisme. Habituellement il n’y a que cinq ou six personnes sur place en même temps.

Développer un lien avec un cheval

Chaque résident possède sa propre personnalité. Buddy, un Quarter Horse de 26 ans et premier cheval sauvé par l'organisme, est le favori de Nancy. Calme et respecté de ses congénères, il partage son enclos avec Rocky, un ancien cheval de course de 19 ans.

Si certains sont plus têtus et solitaires, d'autres ont tendance à apprécier la compagnie des bénévoles et recherchent la camaraderie. Le plus jeune cheval porte encore les séquelles d'un passé difficile et apprend graduellement à faire confiance aux humains.

Au-delà de présenter la mission de l’organisme, la journée portes ouvertes visait aussi à sensibiliser le public à la dimension émotionnelle du cheval. Encore aujourd’hui, c’est un animal qui est trop souvent perçu « comme un simple outil ou une business », explique Nancy. « C'est un être extrêmement émotif qui peut nous apaiser énormément », insiste-t-elle.

Plusieurs viennent faire un tour à l'écurie de temps à autre pour prendre des nouvelles de leur ancien animal. « C'est le cas des policiers, souvent ils vont venir revoir leur cheval », souligne Nancy.

Au fil du temps, la bénévole rencontrée par Neomedia a elle aussi développé des relations d'amitié avec des chevaux. Selon elle, un cheval est en mesure de comprendre les émotions des humains et a tendance à réagir en conséquence de l'énergie que l’on dégage.

C’est officiellement au chien que revient le titre de meilleur ami de l’Homme, mais le cheval a tout de même sa place dans ce débat. Après tout, s’il y a bien un animal qui a accompagné notre espèce à travers les époques, c’est lui.