Un complexe funéraire, crématorium et cimetière nouveau genre

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Au cours des prochains jours, la Maison funéraire Signature, affiliée à Maison Roussin, va inaugurer son nouveau complexe funéraire situé au 2361 rang Saint-Antoine à Vaudreuil-Dorion. L'endroit propose aux familles endeuillées des services de crématorium, funéraires et de cimetière sous un même toit. Néomédia a pu visiter ce lieu en compagnie de la directrice générale et co-propriétaire des lieux, Annie Dubé.

À ce jour, l'entreprise spécialisée en services funéraires, compte quatre succursales, soit celle du 12 avenue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, du 96 boulevard Perrot à L'Île-Perrot, au 1934 chemin Sainte-Angélique à Saint-Lazare et du 87 rue Saint-Jean-Baptiste à Rigaud.

La Maison funéraire Signature sera donc la cinquième adresse de la Maison Roussin. « Depuis quelques années, le 2361, Rang Saint-Antoine, sert de siège social à notre entreprise. Nous y entreposons notre flotte de véhicules. Après y avoir complété d'importantes rénovations, nous sommes en mesure d'y recevoir des familles pour des cérémonies funéraires variées. Les lieux abritent une grande salle de réception qui peut être convertie en chapelle au besoin pour accueillir 150 personnes et une salle d'exposition pour recevoir les condoléances. On a aussi aménagé une pièce pour faciliter l'accueil de service de traiteur. Une terrasse, située à l'arrière du bâtiment, sera éventuellement aménagée pour permettre aux familles d'apporter leur propre nourriture et de s'y rassembler en mémoire de l'être cher», résume Mme Dubé.

Un crématorium & cimetière urbain unique et moderne

Situé à Vaudreuil-Dorion, en pleine nature, le Crématorium et Cimetière Signature est un lieu de paix, où la vie peut être célébrée dans l’élégance et la nature. « On peut y accéder 24 heures sur 24, sept jours sur sept. En hiver, il est déneigé pour le rendre accessible en tout temps aux familles des gens qui y reposent. En fonction depuis septembre 2020, il est à la fine pointe de la technologie ; il est actuellement l'un des plus écologiques au pays. Il est en granit, donc très résistant aux éléments de la nature. Son impact écologique est faible, puisqu'il est réservé aux urnes cinéraires. Cet endroit contemporain offre une alternative aux enterrements classiques tout en assurant un repos éternel dans un espace vert. Les familles qui optent pour ce choix ont l'esprit tranquille, car les baux sont en vigueur pour une durée de cinquante ans», ajoute-t-elle.

En entrevue vidéo avec Néomédia, Mme Dubé en dit plus sur ce lieu apaisant et lumineux, pensé pour recevoir les familles dans la dignité et la sérénité.