Les hommages pleuvent pour un homme toujours prêt à aider

Gabriel Parent, « le lion du district 6 » comme le qualifie sa successeure, s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Les hommages ont déferlé dès la confirmation de son décès. À écouter ceux qui l'ont connu personnellement, ce n'est pas une surprise.

Gabriel Parent a été conseiller municipal à la Ville de Vaudreuil-Dorion de 2005 à 2025. En marge de ces activités politiques, le sympathique homme était très engagé dans différents organismes communautaires comme les Optimistes et la Paroisse Saint-Michel.

C'est d'ailleurs en raison de son implication citoyenne que le chemin de Sarah Champagne, aujourd'hui conseillère pour le district 6 de Vaudreuil-Dorion, a croisé celui de son prédécesseur. Soulignons d'entrée de jeu que Sarah est la fille de Jean-Pierre Champagne, figure bien connu du monde communautaire régional et fondateur de la journée de la Grande Vadrouille à Vaudreuil-Dorion. « Mon père et lui se connaissaient depuis des années. Quand il a appris que je voulais me lancer en politique, il m'a offert son aide. Il est devenu beaucoup plus qu'un conseiller pour moi mais un confident », explique la professionnelle qui évoque des discussions quasi-quotidienne avec celui q'elle nomme « Gaby », comme beaucoup des proches du défunt d'ailleurs. Elle a été à même dans les derniers mois de voir la marque qu'a laissé M. Parent sur les personnes qu'il croisait. « Il voulait toujours aider. Il était toujours prêt à donner de son temps. Une citoyenne m'a confié récemment qu'il lui avait dit de l'appeler peu importe l'heure. Un soir, elle l'a appelé pour un problème urgent peu avant minuit. Il s'est rendu chez la citoyenne. C'était ça Gaby », lance Sarah Champagne.

Un bon gars

Ce sont les premiers mots qui viennent à Guy Pilon qui aura été maire pendant toute la période où le défunt a été conseiller. « Je vais toujours me souvenir d'un gars fiable, toujours présent et qui n'avait pas peur de foncer pour faire avancer les choses », lance l'ancien maire.

Pour lui, Gabriel Parent est aussi synonyme de respect et d'engagement face aux autres. « Peu importe la place qu'il occupait dans une structure ou une organisation, il s'assurait d'aider. Il a été un fidèle compagnon pendant toutes ces années », se remémore Guy Pilon.

Un deuxième frère

Les parcours de vie de Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, et de Gabriel Parent sont presque parallèle. En effet, les deux hommes étaient voisins de leur enfance jusqu'à l'âge adulte. « Toute sa vie il a aidé et il s'est montré généreux. Il avait quelques de plus que moi. Je me souviens, quand j'avais 6 ou 7 ans et que nous voulions jouer au hockey, c'est lui qui m'habiller. Il me préparait avec le manteau et tout puis rendu dehors il me mettait l'équipement de gardien. Il était pour moi un deuxième frère », se rappelle monsieur Dumoulin avec émotion.

Fidèle à lui-même, monsieur Parent a voulu aidé son vieil ami lors d'une de ses campagnes pour se faire élire comme conseiller municipal. Il poursuit: « Il est venu faire du porte à porte avec moi. C'est là qu'il a eu la piqûre pour la politique. »

Dans ce nouveau rôle, selon le nouveau maire, le conseiller municipal avait la capacité de parler à tout le monde. « C'est une force en politique. Puis après, il était quelqu'un de très structuré. C'était un atout de taille pour faire avancer les demandes des citoyens et les différents dossiers. Je m'inspire beaucoup de lui pour ça », conclut Paul Dumoulin.