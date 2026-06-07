Redécouvrir le passé grâce aux Seigneuriales

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin ont lieu les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion sur le terrain du musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Cette année marque la 34ᵉ édition de ce rassemblement qui se veut une reconstitution historique plus ou moins fidèle de la Nouvelle-France.

Le festival Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion permet de s'immerger complètement dans une autre époque grâce à une foule d’activités gratuites, animées par des passionnés d’histoire. Ceux-ci donnent d’ailleurs vie aux coutumes et aux personnages qui ont marqué notre passé.

La thématique de cette année est unique en soi. Sous le thème « Croyances et superstitions », les gens seront plongés dans un univers mystérieux où les phénomènes naturels sont difficiles à expliquer et laissent ainsi place à des croyances populaires, des présages et des traditions.

En prenant en compte ce contexte, plusieurs spectacles ont lieu sous le chapiteau de la tante principale Nul besoin d’avoir peur de la pluie, les conteurs et les musiciens restent à l’abri des intempéries.

Transmettre le savoir d’une génération à l’autre

Au-delà des activités proposées, les visiteurs ont aussi la chance de découvrir un métier d'antan, notamment le travail du bois. Trois artisans font donc des démonstrations et invitent les jeunes à couper du bois avec de vieux outils aujourd’hui désuets.

« On est invité ici chaque année et pour moi c’est une bonne façon de montrer aux autres générations comment on travaillait avant [...] le moteur, c'était l’homme derrière l’outil, on travaillait beaucoup », explique l’un des artisans en prêtant l’un de ses outils au journaliste de Néomédia pour qu’il l’essaie.

Des marchands venus d’ici et d’ailleurs au Québec

En plus de comprendre les métiers et les façons de faire qui ont contribué à bâtir la province telle qu’on la connaît aujourd’hui, le site des Seigneuriales permet aux citoyens de découvrir une panoplie de produits artisanaux, de boissons alcoolisées, d’art ou de toute autre marchandise vendus par des commerçants d’ici, mais aussi d’ailleurs.

Il est possible de retrouver les kiosques de producteurs bien connus de Vaudreuil-Soulanges tels que les produits à base d’argousiers de la Ferme les Petites Écores ou encore les vins du Bourg des Cèdres. Ceci dit, les visiteurs en quête de nouveautés ne seront pas en reste puisque quelques marchands se sont déplacés des Laurentides et même de Trois-Rivières pour participer aux Seigneuriales.

« C’est toujours un bel événement, habituellement, quand il n’y a pas de pluie, ça marche très bien », explique le commerçant d'Anokian Nature. « Je reviens chaque année, ça nous permet de faire découvrir ce qu’on fait », ajoute Denyse qui s’occupe d’une culture de cassis à Sainte-Sophie nommée la petite paysanne.