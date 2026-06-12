Un laissez-passer pour deux joueurs des Voltigeurs dans la LHJMQ

Les 5 et 6 juin avait lieu un événement particulièrement important pour les jeunes hockeyeurs du Québec et des Maritimes. En effet, l’édition 2026 du repêchage de la LHJMQ, au Scotiabank Centre de Halifax, a laissé place à de belles histoires.

C’est d’ailleurs le cas de deux jeunes de la région qui évoluent avec les Voltigeurs du Collège Bourget à Rigaud. Pour chacun d’eux, c’est un rêve qui vient de se réaliser.

Jouant avec le M18 en division 1, Brayden Woodley est devenu le premier joueur de la région admissible à entendre son nom être appelé. Il jouera potentiellement avec l’Océanic de Rimouski, qui l’a choisi 131ᵉ au total. Le grand défenseur natif de Vaudreuil-Dorion est listé à plus de 6 pieds et à 166 livres.

Le gardien de but Zachary Botelho, qui évolue dans le U18 Prep, a quant à lui été repêché en 10ᵉ ronde, au 175ᵉ rang, par l’Olympique de Gatineau. La saison dernière, Botelho a affiché une moyenne de buts alloués de 2,23 et un impressionnant pourcentage d’arrêts à .936 !

« C’est un sentiment incroyable parce que c’est un rêve qui devient réalité », a d’abord indiqué Zachary. « Je rêve de ça depuis que je suis tout petit et c’est irréel d’entendre son nom », a complété Woodley.

Se tailler une place au sein de la formation

Pour la plupart nés en 2010, les joueurs choisis dans le cadre de cet encan sont encore très jeunes et peu d’entre eux, à part les premiers sélectionnés, joueront dès le début de la saison 2026-2027 pour l’une des 18 équipes du circuit Cecchini.

Ceci dit, Brayden s’est fixé un objectif clair: « Je veux jouer des matchs avec Rimouski l’année prochaine ». D’ici là, il devra prouver qu’il est en mesure de jouer de grosses minutes avec les Grenadiers de Châteauguay dans la ligue M18 AAA du Québec.

Son coéquipier lui envisage de poursuivre avec les Volts, mais il désire quand même s’amener rapidement avec l’Olympique. « Je veux jouer le plus tôt possible avec Gatineau et devenir encore plus fort dans tous les aspects de mon jeu », explique Zachary.

Pour arriver à rejoindre leur nouveau club de la LHJMQ, les deux Voltigeurs devront travailler afin de parfaire leur niveau de jeu, leur coup de patin et leurs techniques. Ils devront aussi prendre de la masse physiquement.

« Je veux essayer de me rendre à 185 livres durant la saison morte », a mentionné Brayden Woodley en terminant.