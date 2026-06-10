Transport scolaire: tension entre Marie-Claude Nichols et la ministre

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) justifiait récemment les changements apportés à sa politique de transport scolaire par des directives ministérielles. Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, a eu l'occasion de questionner directement la ministre sur cet enjeu local. Les réponses obtenues ne l'ont visiblement pas satisfaite.

Rappelons les grandes lignes. La politique de transport pour l'année scolaire 2026-2027 retire la possibilité pour un enfant de profiter du transport scolaire le matin, par exemple, puis de profiter du service de garde après les classes. Les parents devront déterminer l'un ou l'autre. De plus, 10 % des départs seront coupées, surtout en matière de transport adapté. Résultat, les chauffeurs de berline devront loger plus de voyageurs dans leur véhicule.

Ces modifications, comme mentionné plus haut, proviendraient des directives obtenues directement du ministère de l'Éducation.

Dans le cadre des études sur les crédits budgétaires, Marie-Claude Nichols a questionné directement la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel. Pour la députée libérale, les changements imposés par Québec ne tiennent pas compte de la réalité des parents en leur retirant une certaine flexibilité dans la gestion de leur routine familiale. Elle se questionne notamment sur les retombées pour les parents séparés, qui ont la garde partagée des enfants. Marie-Claude Nichols est aussi confuse sur l'impact de la modification pour les enfants inscrits à des programmes spécifiques comme le sports-études qui doivent rester à l'école après les classes.

En réponse, Sonia LeBel s'est montrée surprise de la mention d'une orientation ministérielle dans les communications émises par le CSSTL pour expliquer les modifications. Elle a ainsi convenu de vérifier la provenance de cette information.

Marie-Claude Nichols a conclu en lui proposant de lui fournir la communication émise.