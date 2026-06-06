Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans Vaudreuil-Soulanges.

Vaudreuil-Dorion perd sa DGA

La Ville de Vaudreuil-Dorion devra se passer de Me Mélissa Côté, sa directrice générale adjointe (DGA) qui aura passé 13 ans au sein de l'organisation. La professionnelle originaire de Vaudreuil-Dorion a accepté un poste à la Chambre des notaires du Québec.

AI et démocratie: croire en l'éducation

La Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST) publiait récemment l'avis « Les risques des systèmes d'intelligence artificielle pour l'intégrité électorale et les débats publics ». À quelques mois du déclenchement des élections générales provinciales, la question de l'intelligence artificielle (IA) vient à l'avant-scène. Pour Fodé-Moussa Keita, professeur de sciences politiques au Cégep de Valleyfield, l'éducation prend toute son importance.

Double inauguration lors du pique-nique intergénérationnel à La Croisée

Le vendredi 29 mai, à l’édifice La Croisée de Vaudreuil-Dorion, on procédait à non pas une, mais à deux inaugurations dans le cadre du pique-nique intergénérationnel. L’un des projets dévoilés a nécessité la présence du député fédéral de Vaudreuil, Peter Schiefke.

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Une conclusion en or pour une jeune joueuse de volleyball

En plus d’avoir été élue athlète coup de cœur de la session collégiale d’hiver 2026, Marianne Guimond met la main sur une bourse additionnelle de 2 500 $ offerte par Multi-Prêts Hypothèque.

Des agriculteurs de la région critique un manque flagrant de prévisibilité

Le président de l'UPA Vaudreuil-Soulanges, Jérémie Mercier, demande une consultation publique concernant le projet de train à grande vitesse (TGV) Alto. Selon les dernières nouvelles qui demeurent floues, le tracé potentiel du TGV reliant Québec à Toronto, pourrait traverser des terres agricoles dans le secteur de Rigaud et de Pointe-Fortune.

S'amuser au profit de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges

La Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges occupait, le samedi 30 mai, une partie du stationnement du Métro Fordham de Saint-Zotique. L’objectif? Amasser des fonds pour soutenir sa mission qui consiste à soutenir les familles de la région via ses services variés.

Une quatrième édition du pique-nique intergénérationnel bien réussie

C’est le vendredi 29 mai que se tenait, à l’édifice La Croisée de Vaudreuil-Dorion, la quatrième édition du pique-nique intergénérationnel. Pour l’occasion, plusieurs personnes s’étaient donné rendez-vous rue Émile-Bouchard malgré le ciel gris qui régnait à l’extérieur.

Une exposition en plein air signée Traitdartiste

Le samedi 30 mai, une dizaine de tentes blanches était érigée sur la pelouse du parc de la Maison Valois où un groupe d'artistes en arts visuels de Vaudreuil-Dorion tenait une exposition éphémère. Treize membres du collectif Traitdartiste y présentaient leurs œuvres. Leur objectif : trouver leur public et peut-être même faire quelques ventes.

General Dynamics: une manifestation pour s'opposer à l'agrandissement

Le samedi 30 mai, une centaine de manifestants ont investi le stationnement de l’école primaire Élisabeth-Monette de Salaberry-de-Valleyfield un peu avant midi. De manière pacifiste, munis de pancartes et chantant des ritournelles accrocheuses, ils ont protesté contre l’agrandissement de l’usine General Dynamics, devant l’entrée de l’usine non loin de là.

Les Improbables de Gérald-Godin affrontent les joueurs de la LNI

Quatre improvisateurs de renom se sont donnés en spectacle au parc des Éperviers de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot dans le cadre de la tournée estivale de la Ligue nationale d'improvisation (LNI). Salomé Corbo, Frédéric Barbusci, Francis Sasseville et Sophie Caron ont ainsi affronté les Improbables du Cégep Gérald-Godin. C’est donc une formation pleine d'expérience qui a croisé le fer avec une équipe de la relève le samedi 30 mai.

Refonte d'exo: Vaudreuil-Dorion dépose sa pétition

La pétition lancée par Jasmine Sharma et Vanessa Leduc, conseillères municipales à Vaudreuil-Dorion, pour le maintien des services d'exo dans la région est venue à échéance le 2 juin. Une partie du conseil municipal s'est ainsi rendue à l'Assemblée nationale pour assister au dépôt officiel du document en chambre. Pour la conseillère Sharma, plusieurs questions demeurent en suspens.

DEV réclame une place à la table des consultations

L’éventuel tracé du train à grande vitesse (TGV) suscite des inquiétudes croissantes dans la région, notamment auprès d’agriculteurs qui sont plongés dans l’incertitude et d’entrepreneurs qui sont contraints de mettre un frein à leur projet de développement. À cet égard, Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) se positionne comme la voix de ces entreprises dans ses discussions avec Alto.

Se sucrer le bec et soutenir le Centre de rêve Dorion chez Krema et Co

Un don monétaire ou de denrées non périssables en échange d’un cornet de crème glacée, voilà ce qui attend les citoyens de Vaudreuil-Dorion et des environs qui se rendront chez Krema et Co. Gelato et Gâteries le dimanche 5 juillet en après-midi. C’est à cet endroit que le Groupe ImmoSolutions tiendra une collecte au profit du Centre de rêve Dorion de 13 h à 19 h.

A40 Express et Ligne 91: encore possibles

Maintenant que la pétition lancée par Jasmine Sharma pour le maintien de certains services d’exo a été déposée, le travail continue pour les acteurs locaux. Pour eux, une « simple décision » a beaucoup trop d’impacts pour tout bonnement passer au prochain dossier. Pour le maire Dumoulin, il est impératif de procéder à une « refonte de la refonte ».

Les élus des villes potentiellement affectées partagent leur avis

Très peu d’informations circulent quant au possible tracé du chemin de fer Alto dans la région de Vaudreuil-Soulanges, mais certains propriétaires de terrain à Pointe-Fortune et à Rigaud ont été approchés par des représentants du promoteur. Mécontents et plongés dans l'incertitude, ils sont nombreux à exiger des réponses.

Plus qu'un trampoline : comment Acrofit Mtl aide les gens à retrouver la joie

Permettre aux gens de tous âges et de toutes formes physiques de s’amuser, telle est la mission que s’est donnée Andrea Ropeleski, une mère de famille aujourd’hui âgée de 53 ans. Après avoir vécu une situation difficile il y a cinq ans, la dame a décidé de fonder sa propre entreprise: Acrofit.

Vaudreuil lance en grand sa Politique culturelle et patrimoniale

Vaudreuil-Dorion fait rarement les choses à moitié. La ville a réuni élus, acteurs du monde culturel et artistes au lancement sa nouvelle Politique culturelle et patrimoniale 2026-2036 intitulée Un regard citoyen sur la culture. Le maire Paul Dumoulin a d'ailleurs profité du rassemblement festif pour énoncer la vision de qui adviendra de l'ancienne bibliothèque municipale.

Un évènement unique en santé globale féminine prévu à Vaudreuil-Dorion

L’Espace Mélissa & ses Soeurs a annoncé le mercredi 3 juin les détails entourant le Sommet des Soeurs, un événement unique en santé globale féminine qui se tiendra le 3 octobre prochain au Holiday Inn de Vaudreuil-Dorion. Néomédia a pu assister à la conférence de presse qui lançait la mise en vente des billets officiels pour ce rendez-vous automnal.

La persévérance de Juliette Trudeau est récompensée

À 15 ans à peine, Juliette Trudeau est devenue la plus jeune gymnaste de sa catégorie à monter sur le podium au championnat canadien de gymnastique qui a eu lieu les 30 et 31 mai. C’est pleine de fierté qu’elle a accordé une entrevue à Néomédia.

Vaudreuil-Dorion: au tour des bleus de se doter d'un mandat de grève

Quelques jours à peine après les cols blancs de Vaudreuil-Dorion, c'est au tour des cols bleus de se doter d'un mandat de grève. Bien qu'ils souhaitent trouver un terrain d'entente avant une escalade des moyens de pression, les employés syndiqués veulent s'assurer de protéger leur pouvoir d'achat dans les prochaines années.

Marie-Claude Nichols revient sur la visite du ministre Poulin

Le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Samuel Poulin était de passage à Les Coteaux pour visiter la toute nouvelle caserne de l’endroit. En entrevue avec Néomédia, il avait souligné qu’aucun gouvernement n’avait autant investi auprès des municipalités que les gouvernements de la Coalition avenir Québec (CAQ). Dire que la députée de Vaudreuil Marie-Claude Nichols a un point de vue diamétralement opposé relèverait de l’euphémisme.

Nicolas Bériault invite à célébrer la Journée des distilleries

En plus d’être un des fondateurs et dirigeants de la Distillerie 3 Lacs, Nicolas Bériault est aussi le président de l’Union québécoise des microdistilleries. C’est à ce titre qu’il convie les amateurs de produits locaux à souligner la toute première édition de la Journée des distilleries du Québec. Nul besoin d’aller très loin pour les résidents du secteur.