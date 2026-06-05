Nicolas Bériault invite à célébrer la Journée des distilleries

En plus d’être un des fondateurs et dirigeants de la Distillerie 3 Lacs, Nicolas Bériault est aussi le président de l’Union québécoise des microdistilleries. C’est à ce titre qu’il convie les amateurs de produits locaux à souligner la toute première édition de la Journée des distilleries du Québec. Nul besoin d’aller très loin pour les résidents du secteur.

Cette grande célébration pan-québécoise se déroulera le samedi 6 juin. « Notre choix s’est arrêté sur le premier samedi de juin. C’est une occasion de célébrer le début de l’été et le beau temps arrive », explique l’entrepreneur originaire de Les Cèdres. Ce dernier ne cache nullement son intention de rendre cette célébration annuelle.

25 distilleries québécoises ont répondu à l’appel des organisateurs. Elles tiendront des activités directement à leurs installations afin de faire découvrir l’éventail de production au Québec. « Il va y avoir des visites, des camions de rue et surtout des dégustations. Avec le coût de la vie et le prix des bouteilles de spiritueux, nous savons que les consommateurs veulent savoir sur quoi ils dépensent leur argent. Cette journée sert à ça », poursuit M. Bériault.

Consolider une habitude

L’interdiction d’importer des produits alcoolisés des États-Unis a représenté une occasion en or pour les producteurs locaux. Ils sont bien conscients que cette situation n’est pas éternelle. Ils souhaitent donc enraciner leur offre dans les habitudes de consommation des Québécois. « Nous sommes bien conscients que ce n’est pas encore un automatisme de chercher des distilleries près de chez soi, comme ça peut être le cas pour les vignobles , poursuit Nicolas Bériault. Le retrait des produits américains a développé un réflexe local. Nous voulons tout mettre en oeuvre pour maintenir ce réflexe. Le pari est de faire réaliser que des produits intéressants existent tout près. »

En misant sur l’agrotourisme et les expériences de proximité, la Journée des distilleries du

Québec devient aussi une invitation à prendre la route, toujours avec un chauffeur désigné,

pour se rassembler et organiser une sortie en couple, entre amis ou en famille pour

découvrir des produits uniques, porteurs d’histoire et de fierté régionale.

Célébrer près de chez soi

Parlant de fierté régionale, la Distillerie 3 Lacs sera animée en après-midi et en soirée pour souligner cette première journée nationale. Même si le président de l’Union fera une tournée de membres pendant la journée, il garantit qu’il se rendra à sa propre entreprise du 597, rue Andrew à Salaberry-de-Valleyfield.

En plus de pouvoir découvrir des spécialités, les visiteurs pourront goûter aux fameuses grillades locales ou encore visiter les lieux. Nicolas, pour sa part, promet un beau party.