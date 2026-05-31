Une exposition en plein air signée Traitdartiste

Le samedi 30 mai, une dizaine de tentes blanches était érigée sur la pelouse du parc de la Maison Valois où un groupe d'artistes en arts visuels de Vaudreuil-Dorion tenait une exposition éphémère. Treize membres du collectif Traitdartiste y présentaient leurs œuvres. Leur objectif : trouver leur public et peut-être même faire quelques ventes.

L'événement, appelé Vent-Arts, s'inscrit dans le cadre du programme de reconnaissance de la Ville de Vaudreuil-Dorion, qui soutient financièrement et logistiquement le groupe depuis près d'un an. En échange, le groupe s’engage à offrir des activités gratuites et de médiation artistique à la communauté.

« Occasionnellement, on invite un artiste de renommée internationale à venir nous faire une démonstration. On invite la population à s'inscrire et à assister à cette présentation », explique Estelle Chamberland, l'une des porte-paroles du collectif.

La journée, qui s'étendait de 10 h à 17 h, a attiré près de 80 visiteurs, soit 80 % de l'objectif fixé par Michel Dufour, organisateur de l’événement. Un résultat jugé très encourageant pour une première expérience de ce format : « Je trouve que c'est vraiment extraordinaire, puis ce n'est pas fini, il va y avoir d’autre monde », souligne M. Dufour.

Au-delà des expositions, Traitdartiste a également exposé à deux reprises au musée régional de Vaudreuil-Soulanges ainsi que dans plusieurs bibliothèques locales.

Si une nouvelle activité estivale est envisagée, sa forme reste encore à définir. La programmation pour l’année 2027 devrait aussi être déterminée du même coup par le conseil d'administration, assure M. Dufour.

Les artistes en arts visuels souhaitant rejoindre le collectif peuvent soumettre un dossier, qui fera l'objet d'un examen et d'une entrevue. Le groupe est joignable par courriel à traitsdartistes@videotron.ca ou via sa page Facebook : Traitdartiste « En un mot », comme l’a mentionné Mme Chamberland.