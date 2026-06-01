Double inauguration lors du pique-nique intergénérationnel à La Croisée

Le vendredi 29 mai, à l’édifice La Croisée de Vaudreuil-Dorion, on procédait à non pas une, mais à deux inaugurations dans le cadre du pique-nique intergénérationnel. L’un des projets dévoilés a nécessité la présence du député fédéral de Vaudreuil, Peter Schiefke.

Situé à l’arrière du bâtiment, un jardin communautaire à vocation intergénérationnelle a été officiellement inauguré. « Les bacs nous ont été offerts et mis à notre disposition par la Ville de Vaudreuil-Dorion. Notre objectif avec ce projet était d’initier des jeunes, des aînés et des familles issus de l’immigration aux joies du jardinage. Au cours de cette démarche, les aînés sont invités à transmettre leurs connaissances aux plus jeunes, notamment en ce qui a trait au jardinage, mais aussi à la cuisine, car à l’automne, nous allons cuisiner les récoltes du jardin. Nous avons eu la chance d’obtenir le soutien financier du gouvernement fédéral via le programme Nouveaux horizons à la hauteur de 10 050 $ », expliquait Catherine Delisle de l’Atelier Paysan.

Pour le député Peter Schiefke, le projet correspond parfaitement aux initiatives soutenues financièrement par le programme Nouveaux horizons. « Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions. Ce programme offre un soutien financier pour la réalisation de projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivité. C’est exactement le cas ici. »

Au cours des dernières semaines, les participants au projet ont mis en terre les semis qui seront éventuellement transplantés dans les espaces du jardin communautaire. « C’est un projet très rassembleur, mais aussi qui transmet des connaissances très utiles sur le jardinage. C’est plaisant de voir des jeunes, des aînés et des nouveaux arrivants unir leurs compétences pour faire de cette démarche une belle réussite. C’est un outil de développement social très puissant. On espère que le projet pourra se poursuivre très longtemps », ajoutait Mme Delisle.

La directrice générale de la Maison des jeunes de Vaudreuil, Jessica Savage, a souligné la grande participation des jeunes au projet. « L’objectif est réussi. Ça a permis de créer des contacts et de faciliter les échanges entre les jeunes et le reste des participants du projet. Ils étaient heureux d’y prendre part et de s’initier au jardinage et d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Ils ont aussi réalisé qu’eux aussi pouvaient apprendre des choses aux autres. »

De son côté, l’organisme Réseaux a mis en contact les familles issues de l’immigration qui prennent part au projet, mais elle poussera plus loin sa collaboration. « Dès le mercredi 3 juin, jusqu’au 26 août prochain, on animera des ateliers dans les jardins. Chaque semaine, les intéressés pourront, soit déguster des produits, soit encore apprendre des notions en lien avec l’alimentation. Par exemple, quel est le rôle des insectes ou encore comment le miel est fabriqué ? Pour les plus téméraires, une dégustation d’insectes sucrés est aussi à prévoir. Il y aura des invités spéciaux tout au long de l’été. La série d’ateliers se clôtura par une épluchette de maïs. Pour les intéressés, le rendez-vous est lancé et il se tiendra les mercredis de 18 h à 19 h ici même dans les jardins derrière La Croisée. »

Dans la foulée, les représentants de la Ville de Vaudreuil-Dorion précisaient que les citoyens peuvent, en tout temps, visiter les jardins communautaires du territoire pour garnir leur assiette. Ils sont aussi invités à mettre l’épaule à la roue pour assurer l’entretien et l’arrosage de ces espaces publics. Les idées, suggestions et conseils sont les bienvenus.

Une murale intergénérationnelle inaugurée

Au cours du même évènement, on a aussi dévoilé une murale intergénérationnelle réalisée par l’artiste Audrée Bourdeau. « C’est une œuvre collective qui a été réalisée durant le mois de mai et plus spécifiquement, pendant trois événements. Je l’ai démarré lors d’une séance de travail tenue dans une résidence pour aînés de la région au cours de laquelle j’ai réalisé un atelier avec des enfants. Par la suite, j’ai pu la poursuivre au cours des deux marches intergénérationnelles qui prenaient place à Vaudreuil-Dorion et à L’Île-Perrot dans les dernières semaines. Je l’ai terminé dans mon atelier », confiait la principale intéressée.

Ce projet a aussi une vocation intergénérationnelle. « Il était très important pour moi que les gens y participent. C’est pourquoi j’ai ajouté un panneau à l’œuvre qui a été créé par les jeunes participants qui souhaitaient y mettre leurs couleurs. On pourra l’apercevoir prochainement dans certains endroits de la Ville », terminait-elle sans toutefois en dévoiler davantage.