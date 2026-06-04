Vaudreuil lance en grand sa Politique culturelle et patrimoniale

Vaudreuil-Dorion fait rarement les choses à moitié. La ville a réuni élus, acteurs du monde culturel et artistes au lancement sa nouvelle Politique culturelle et patrimoniale 2026-2036 intitulée Un regard citoyen sur la culture. Le maire Paul Dumoulin a d'ailleurs profité du rassemblement festif pour énoncer la vision de qui adviendra de l'ancienne bibliothèque municipale.

La fierté des idéateurs de la nouvelle politique était palpable lors du dévoilement, le mercredi 3 juin, au pied de l'escalier extérieur du Pôle municipal. Et pour cause! Le document est le fuit d'un travail de longue haleine qui s'est construit autour d'une démarche participative menée de 2024 à 2025. Elle a mobilisé des contributions de citoyens de tous âges, de partenaires des millieux culturel, communautaire et de l'éducation. En parallèle, environ 600 personnes ont participé à un sondage pour cerner les besoins de la communauté et faire émerger une vision collective.

La Politique culturelle et patrimoniale s'articule autour de six orientations : l'accessibilité, la communauté, le développement des infrastructures, la reconnaissance du milieu culturel, l'identité culturelle et le patrimoine. Selon Vincent Bastien, directeur du Services des loisirs et de la culture, ce dernier grand axe a été ajouté en cours de route, en raison de son identification par les participants lors de la démarche de consultation. En bref, les orientations visent à permettre à la ville de se positionner comme un leader régional audacieux en développement culturel et patrimonial.



Une nouvelle vocation pour l'ancienne bibliothèque

Le déménagement de la bibliothèque dans l'édifice du Pôle municipal a rendu caduque l'ancien bâtiment sur la rue Jeannotte. Après réflexion et dans le contexte de la réflexion autour de la nouvelle politique, le conseil municipal a décidé de transformer l'édifice en une maison de la culture. Au-delà de la nécessité de faire des travaux, ne serait-ce que pour garantir l'étanchéité de la coquille extérieure, aucun détail supplémentaire n'est disponible sur la vocation de cette maison culturelle. Pour le maire Dumoulin, cette seconde vie permettra de créer un lieu vivant dédié à la création, à la rencontre et à la participation citoyenne.

« La culture contribue directement à la vitalité et à l’identité de notre ville. Cette politique nous donne les moyens de soutenir nos artistes, de mettre en valeur notre patrimoine et de créer des milieux de vie inspirants et rassembleurs pour l’ensemble de la population », a-t-il poursuivi.

La Politique culturelle et patrimoniale 2026-2036 peut être consultée dès maintenant sur le site Web de la Ville.