Vaudreuil-Dorion perd sa DGA

La Ville de Vaudreuil-Dorion devra se passer de Me Mélissa Côté, sa directrice générale adjointe (DGA) qui aura passé 13 ans au sein de l'organisation. La professionnelle originaire de Vaudreuil-Dorion a accepté un poste à la Chambre des notaires du Québec.

Rappelons que la notaire de formation a été embauchée à l'origine à titre de greffière adjointe, fonction qu’elle a occupée pendant dix ans. Elle a été promue DGA il y a trois ans.

« Je suis fébrile à l’idée de me joindre à la Chambre des notaires et d’y apporter mon expertise et ma vision, mais ce départ s’accompagne aussi de beaucoup d’émotion , mentionne maître Côté. La Ville de Vaudreuil-Dorion représente bien plus qu’un simple milieu de travail pour moi. J’y ai grandi tant professionnellement que personnellement, au sein d’une équipe talentueuse et collaborative avec qui j’ai eu le privilège de travailler pendant toutes ces années. Je quitte avec le cœur rempli de gratitude et une profonde reconnaissance pour tout ce que cette aventure m’a apporté. Vaudreuil-Dorion occupera toujours une place particulière dans mon parcours et dans mon cœur. »

« Mélissa Côté a joué un rôle clé dans l’évolution de notre organisation. Son leadership, sa loyauté et sa capacité à travailler dans un esprit de collaboration auront marqué positivement notre équipe et notre milieu. Bien qu’elle nous quitte pour relever un défi à la hauteur de son talent, nous sommes extrêmement fiers de son parcours et lui souhaitons le plus grand des succès pour la suite », souligne le maire Paul Dumoulin.

« Travailler aux côtés de Mélissa, au cours des dernières années, a été un privilège. Nous formions une équipe marquée par une grande complicité, une confiance mutuelle et une complémentarité exceptionnelle. Son intelligence stratégique et sa rigueur auront été des atouts précieux pour notre organisation », ajoute le directeur général Olivier Van Neste.