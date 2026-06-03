Les élus des villes potentiellement affectées partagent leur avis

Très peu d’informations circulent quant au possible tracé du chemin de fer Alto dans la région de Vaudreuil-Soulanges, mais certains propriétaires de terrain à Pointe-Fortune et à Rigaud ont été approchés par des représentants du promoteur. Mécontents et plongés dans l'incertitude, ils sont nombreux à exiger des réponses.

D'entrée de jeu, il est important de préciser qu’Alto n’est qu’à la phase des études terrain environnementales Pour l’instant aucun tracé n’a été formellement défini et il se peut même que le train à grande vitesse (TGV) ne passe jamais sur le territoire de la MRC. Reste qu’une partie de la population ne se sent pas du tout entendue.

Pointe-Fortune entreprend de sérieuses démarches

En ce sens, la ville de Pointe-Fortune a adopté à l'unanimité une résolution à la séance du lundi 1ᵉʳ juin. Le conseil municipal demande la tenue d’une assemblée d’information et d’échanges accessible à tous les citoyens et élus de Pointe-Fortune et de Rigaud le plus tôt possible.

Selon la motion, la présentation devrait mettre de l’avant les bénéfices attendus, les prochaines étapes du projet. Les tracés étudiés et les impacts potentiels sur les territoires et communautés devront aussi être abordés.

« Je n’ai pas à défendre ou à expliquer le TGV, c’est à [Alto] de le faire », signale Sandra Lavoratore, mairesse de Pointe-Fortune. Elle-même se retrouve dans le flou: comment peut-elle rassurer les Pointe-Fortunais si elle n’en sait pas plus qu’eux ? « Je ne connais pas les détails. Alto a pris le temps de répondre aux questions du conseil, mais on est encore loin de savoir comment ça se déroule sur le terrain », ajoute-t-elle.

Mme Lavoratore critique par le fait même le manque de transparence du promoteur qui, selon elle, semble prendre pour acquis les gens d’ici. Rappelons qu’il y a eu consultation publique au nord de la rivière des Outaouais et dans l’Est de l’Ontario, mais rien du côté vaudreuil-soulangeois de la frontière. « La séance d’information la plus proche était à Vankleek Hill. Personne ici ne suit les nouvelles là-bas, on ne peut pas dire que nos résidents ont été consultés », rappelle la mairesse.

Le maire de Rigaud dresse le portrait de la situation.

Le maire de Rigaud, Charles Meunier, a lui aussi été interpellé par ses citoyens au sujet du projet de Alto. Depuis plusieurs mois, celui-ci s’efforce aussi d’obtenir une rencontre entre le promoteur et les Rigaudiens. Il a d’ailleurs appelé les gens à participer à la vie démocratique en échangeant sur le TGV lors de la prochaine séance du conseil le mardi 9 juin.

M. Meunier a partagé son avis sur les réseaux sociaux: « Un projet d'une telle ampleur ne peut progresser sans transparence, sans dialogue et sans que les communautés concernées aient l'occasion d'être pleinement entendues. »

En ce moment, une tonne d’informations circule sur internet et les réseaux sociaux et il peut devenir difficile de distinguer le vrai du faux. C’est pourquoi les élus municipaux réclament plus d’informations, et ce dès que possible.

L’incertitude économique plane

« Bien qu'aucun tracé officiel n'ait été confirmé, cette possibilité soulève déjà plusieurs préoccupations concernant l'environnement, les activités agricoles, les milieux de vie et le développement futur de notre région », écrit le maire de Rigaud dans la même publication.

Si Développement Vaudreuil-Soulanges a passé une résolution similaire à celle de Pointe-Fortune en mettant l’accent sur le secteur agricole et économique, Mme Lavoratore et M. Meunier sont confrontés tous les jours aux interrogations du milieu commercial local.

« Il y aura peut-être des expropriations, on se met à douter de la valeur des résidences et des terrains, on a des fermes qui veulent investir dans leurs opérations, mais tout est en suspens [...] Ce n’est pas sain, ce que vivent nos citoyens, ils sont angoissés », complète la mairesse de Pointe-Fortune, Sandra Lavoratore.