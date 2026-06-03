A40 Express et Ligne 91: encore possibles  

Maintenant que la pétition lancée par Jasmine Sharma pour le maintien de certains services d’exo a été déposée, le travail continue pour les acteurs locaux. Pour eux, une « simple décision » a beaucoup trop d’impacts pour tout bonnement passer au prochain dossier. Pour le maire Dumoulin, il est impératif de procéder à une « refonte de la refonte ».

Rappelons que la pétition qui a été parrainée par la députée de Vaudreuil Marie-Claude Nichols a recueilli tout près de 2550 signatures. Pour elle, il est indéniable qu’une telle mobilisation citoyenne est la manifestation de symptômes mal évalués par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) lors de son exercice de refonte.

« Vaudreuil et Soulanges ont connu de fortes croissances démographiques. La mobilité est un enjeu très important dans notre région et tout spécialement à Vaudreuil-Dorion. Nous savons tous que la mobilité est une question de qualité de vie et de développement économique », évoque l’élue provinciale. Elle souligne aussi avoir reçu de nombreux appels de parents d’étudiants qui voient leur routine profondément changée. Leur parcours quotidien est passé d’un trajet simple à parfois trois correspondances. Des déplacements rapides prennent désormais jusqu’au triple en termes de temps.

La conseillère Jasmine Sharma est d’ailleurs revenue sur les impacts réels de l’abolition des services de l’A40 Express et de la Ligne 91. « Ce dossier ne peut pas être réduit à une simple décision administrative. Il a des impacts directs sur la capacité des gens à se déplacer, à travailler et à organiser leur quotidien », a-t-elle lancé en point de presse.

Elle rappelle d’ailleurs que les justificatifs offerts jusqu’à tout récemment par l’ARTM semblent être mal-fondés. Elle poursuit: «Il y a un décalage important entre la justification des scénarios présentés au public et les paramètres réels contenus dans les ententes officielles rattachées au REM. Contrairement à ce qui nous a été répété depuis 2024, Vaudreuil-Soulanges ne serait pas visé par les clauses de non-concurrence ni par les clauses de rabattement au REM, lesquelles ont pourtant été invoquées à plusieurs reprises entourant la restructuration du réseau. »

Dans ce contexte, elle demande la mise en place d’un service transitoire pour une période d’un an afin d’identifier des solutions durables adaptées à la réalité dans Vaudreuil-Dorion et dans la région.

Des portes ouvertes

Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion, était aussi à Québec pour le dépôt de la pétition à l’Assemblée nationale. Selon lui, la pétition développée par les conseillères municipales Jasmine Sharma et Vanessa Leduc ouvre des portes autant auprès du gouvernement que des instances responsables du transport collectif régional: l’ARTM et exo.

En entrevue avec Néomédia, Paul Dumoulin a indiqué sa reconnaissance à l’égard du travail de ses deux collègues. Les portes ouvertes dans le monde supramunicipal lui permet de garder une lueur d’espoir en ce qui concerne une éventuelle reprise de service.

« Avec ce que l’on sait maintenant avec les paramètres de la refonte et le fait que nous ne sommes pas soumis aux clauses de rabattement et de non-concurrence, on peut avoir une discussion intéressante avec exo et l’ARTM. Je crois qu’il est envisageable et souhaitable de faire une refonte locale de la refonte de l’offre de service en transport collectif métropolitain », lance le maire, en préférant ne rien garantir autrement que de se croiser les doigts et continuer ses représentations.