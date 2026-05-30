Une quatrième édition du pique-nique intergénérationnel bien réussie

C’est le vendredi 29 mai que se tenait, à l’édifice La Croisée de Vaudreuil-Dorion, la quatrième édition du pique-nique intergénérationnel. Pour l’occasion, plusieurs personnes s’étaient donné rendez-vous rue Émile-Bouchard malgré le ciel gris qui régnait à l’extérieur.

Parmi les dignitaires croisés sur place par Néomédia, on peut nommer le maire Paul Dumoulin et les conseillères municipales Jasmine Sharma, Sarah Champagne et Nancy Dallaire.

« Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux dans le cadre de ce pique-nique intergénérationnel, sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. Pourquoi tenir cette activité en mai? Car c’est le mois de l’intergénérationnel et qu’elle s’inscrit parfaitement dans les Rendez-vous intergénérationnels organisés par la Ville de Vaudreuil-Dorion. Notre activité vient clore la programmation de cet évènement qui a connu quelques rendez-vous depuis le 1ᵉʳ mai. L’activité se tient ici en raison de la vocation de l’édifice qui cadre parfaitement avec celle des Rendez-vous intergénérationnels, soit de mettre en contact toutes les clientèles de tous les horizons », résumait Lucie Gascon, la directrice des opérations au Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges ayant pignon sur rue au sein de La Croisée.

Elle a d’ailleurs profité de sa tribune pour souligner le côté visionnaire des élus de Vaudreuil-Dorion. « Un édifice comme La Croisée qui abrite plusieurs organismes communautaires n’est pas aussi rentable que certains autres. Par contre, on est rentable en termes de capital humain en raison des services offerts à la population. Alors merci d’y avoir cru et d’avoir aussi considéré l’aspect humain avant l’aspect financier. »

Le maire de Vaudreuil-Dorion, Paul Dumoulin, s’est dit bien heureux de prendre part à cette activité rassembleuse. « Ça représente bien l’esprit de notre communauté qui est inclusive et humaine et où chaque génération à sa place. C’est un lieu de vie où on prend le temps de créer des vrais liens et de partager nos connaissances, malgré la vitesse de notre quotidien. La Croisée permet de briser l’isolement des aînés, mais aussi d’encourager toutes les générations à échanger entre elles. »

Au 2ᵉ étage de l’édifice, une dizaine d’organismes accueillaient les visiteurs du pique-nique pour les informer et leur faire découvrir leurs services respectifs, et ce, en continu jusqu’à 19 h.

Les tout-petits pouvaient aussi se faire maquiller ou s’amuser dans des jeux gonflables. Les visiteurs, petits et grands, pouvaient aussi se laisser éblouir par Chronos, magicien et voyageur du temps, ou encore s’initier au tam-tam grâce à la Maison des jeunes.