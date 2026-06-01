Une conclusion en or pour une jeune joueuse de volleyball

En plus d’avoir été élue athlète coup de cœur de la session collégiale d’hiver 2026, Marianne Guimond met la main sur une bourse additionnelle de 2 500 $ offerte par Multi-Prêts Hypothèque.

Il y a trois ans, l’entreprise a mis sur pied Le Bulletin, une initiative qui vise à faire rayonner le sport étudiant en remettant, tout au long de l’année, des bourses de 1000 $ à de jeunes athlètes. Le but: soutenir leur parcours sportif et académique.

Le tout s’inscrit dans une volonté claire de combattre la baisse de l’activité physique chez les Québécois, tel que couvert dans le texte de Néomedia: Activité physique: les jeunes n'en font pas assez selon une étude .

Rappelons que tous les étudiants de niveau collégial du Québec pouvaient voter pour leur sportif coup de cœur du 18 avril au 3 mai. C’est la première fois qu’une étudiante féminine décroche le grand prix.

Surprise d’avoir gagné le prix, la lauréate s’est dit heureuse d’avoir remporté cette bourse: « Je ne sais pas comment me sentir [...] je pensais avoir des chances de gagner, mais je me disais que les autres avaient de grosses familles et allaient avoir plus de vote. »

Marianne Guimond complète donc avec brio sa dernière saison dans l’uniforme du Noir et Or. Elle poursuit sa carrière universitaire avec les Piranhas de l'ÉTS dès l’an prochain. La jeune femme entame des études en génie électrique.

Le Cégep de Valleyfield: toujours dans la course

Le Cégep de Valleyfield, toujours bien impliqué dans le monde des sports, n’en est pas à sa première expérience avec cette bourse. Dans une capsule présente sur le site web du Bulletin, Jean-Philippe Mercier, responsable des sports au Cégep de Valleyfield, explique pourquoi ses étudiants-athlètes figurent souvent en tête de liste.

Notons qu’un joueur de football du Noir et Or l’a emporté la première année et une autre étudiante-athlète a été finaliste lors de la deuxième édition du concours.

« Je pense qu’on est assez présent sur les réseaux sociaux et qu’on a une grande audience [...] La clé du succès, c’est vraiment d'être derrière nos athlètes et d’encourager nos nouveaux », souligne M. Mercier. C’est d’ailleurs après l’une de ses publications que Marianne a grimpé au classement des votes pour finalement recevoir la bourse.