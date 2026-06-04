La persévérance de Juliette Trudeau est récompensée

À 15 ans à peine, Juliette Trudeau est devenue la plus jeune gymnaste de sa catégorie à monter sur le podium au championnat canadien de gymnastique qui a eu lieu les 30 et 31 mai. C’est pleine de fierté qu’elle a accordé une entrevue à Néomédia.

Celle qui évolue avec le club Gymini depuis l'âge de 4 ans a décroché une médaille de bronze au sol dans la catégorie nationale ouverte. Trudeau a terminé troisième le premier jour et deuxième le second. Le classement final, établi sur le cumulatif des deux journées, lui a valu la troisième place.

Malgré une blessure à la cheville, commune pour les athlètes de sa discipline, Juliette a redoublé d’efforts pour réussir l’une de ses meilleures performances de la saison.

« Avec tout le travail que j’ai mis en entrainement pour passer par-dessus mes manques de motivation [...], ça fait du bien d'avoir une médaille à la fin [...] Ma persévérance a porté ses fruits », exprime la jeune fille.

Se présentant à environ 50 % de ses capacités, la gymnaste a été en mesure de compléter les quatre appareils et ce, lors des deux journées de compétition. Elle n’a subi qu'une seule chute à la poutre au cours de l'ensemble du championnat.

Surmonter les blocages

Si Juliette performe toujours très bien au sol, son engin de prédilection dans lequel elle signe une routine festive et invitante, elle évoque des difficultés à la poutre: « Dans la dernière année, ça a été très difficile, J'avais des blocages, mais j'ai réussi à passer par-dessus », explique-t-elle.

Au fil du temps, la gymnaste a développé ses propres façons de faire pour assurer sa concentration pleine et entière. Pour faire court, elle doit avoir du fun, penser à ce qu’elle doit accomplir plutôt qu'aux erreurs qu’elle doit éviter et socialiser avec les autres athlètes qui l’entourent. D’ailleurs, la moitié des 29 participantes de sa catégorie au Championnat canadien sont originaires du Québec.

La relation qu’elle entretient avec sa coach joue aussi pour beaucoup. Juliette estime que c’est en partie grâce à Valérie L'Écuyer, qui l’accompagne depuis la cinquième année du primaire, qu’elle peut atteindre son plein potentiel: « On a une belle complicité […] c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup. Je peux toujours me fier à elle. »

Se préparer à affronter le prochain défi

Le championnat canadien marquait la dernière grande compétition de la saison pour Juliette Trudeau, mais elle n'arrête pas de s'entraîner pour autant. Tout au long de la saison morte, elle concentre ses efforts sur la flexibilité, le renforcement musculaire et le retour aux fondamentaux, avant d'explorer de nouveaux mouvements en vue d'augmenter la difficulté de ses routines.

Pour ce qui est de ses aspirations, Juliette envisage pour le moment deux avenues. « Il y a une partie de moi qui aimerait poursuivre dans les écoles américaines et potentiellement aller aux Olympiques. Il y a aussi une partie de moi qui veut que la gym soit juste une partie de ma vie. Je veux avoir mon métier même si je ne sais pas encore ce que je vais faire », souligne l’athlète de 15 ans.

À plus court terme, Juliette a déjà hâte à l'année prochaine où elle pourra participer à nouveau au championnat canadien de gymnastique artistique.