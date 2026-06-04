Un évènement unique en santé globale féminine prévu à Vaudreuil-Dorion

L’Espace Mélissa & ses Soeurs a annoncé le mercredi 3 juin les détails entourant le Sommet des Soeurs, un événement unique en santé globale féminine qui se tiendra le 3 octobre prochain au Holiday Inn de Vaudreuil-Dorion. Néomédia a pu assister à la conférence de presse qui lançait la mise en vente des billets officiels pour ce rendez-vous automnal.

Né de l’union de femmes entrepreneures de la région œuvrant majoritairement en santé féminine et bien-être, L’Espace Mélissa & ses Soeurs rassemble des professionnelles passionnées qui unissent leurs expertises afin de créer des espaces de connexion, d’entraide et de référencement de confiance pour les femmes de notre communauté.

Ostéopathes, acupunctrice, kinésiologue, massothérapeutes, enseignantes de yoga, doula, praticienne en soins thalasso, conférencières, entraîneure, auteure, éditrice et plusieurs autres professionnelles collaborent à travers divers événements porteurs de sens.

« Mélissa & ses Soeurs a vu le jour parce que j'ai commencé à collaborer avec pleins de femmes extraordinaires et que j'ai eu envie de les joindre ensemble. Je sentais qu'il y avait une bonne vibe en le faisant. J'en ai parlé avec Claudia (Baillargeon) et on a décidé de créer cet espace-là composé de femmes de coeur», résumait Mélissa Laroche, ostéopathe, accompagnatrice en santé féminine & périnatalité.

Le Sommet des Soeurs est issu d'une idée qui a germé dans la tête de Mélissa et Claudia en décembre 2024. Puis, il a pris forme en septembre 2025. L'évènement réunira 15 femmes lors d’une journée immersive comprenant :

- conférences;

- ateliers;

- kiosques;

- échanges humains autour de la santé globale féminine. La capacité de l’événement est limitée à 90 participantes. Il faut donc faire vite pour réserver sa place. « L'activité durera toute la journée et le dîner est inclus dans le prix du billet. Les participantes devront choisir à quel atelier elles souhaitent participer, tant en avant-midi qu'en après-midi. Elles vivront toutes sortes de sensations au Sommet des Soeurs et elles repartiront à la maison avec une nouvelle motivation et très inspirée. Mon rôle sera de leur expliquer comment intégrer au moins un des concepts appris lors de cette journée dans leur quotidien. C'est le sujet d'une de mes conférences prévues ce jour-là», ajoutait Claudia Baillargeon, kinésiologue, coach bien-être et maître reiki.

Soutenir une cause locale

« On voulait aussi faire notre part pour une cause d'ici avec cette activité. C'est pourquoi on va redonner 10 % des profits de la journée à la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges, organisme choisi afin de souligner l’importance de sa mission auprès des familles de la région », ajoutait le duo.

En plus de ses locaux à Saint-Zotique, la Maison de la Famille a aussi pignon sur rue à Vaudreuil-Dorion. « La Maison de la Famille offre des services aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents. Par exemple, on propose des ateliers père-fils ou encore des activités de stimulation de langage pour les enfants âgés de huit ans maximum. La halte-garderie 18 mois et + et le turotat/aide aux devoirs sont notamment des services très appréciés par notre clientèle», expliquait Nancy Sauvé, intervenante au sein de l’organisme.

Pour en apprendre plus sur le Sommet des Soeurs ou réserver sa place, on peut visiter le site Internet de l'évènement. On peut aussi visiter la page Facebook pour revoir le lancement de l'activité en direct dans lequel on retrouve une brève description de chaque atelier.