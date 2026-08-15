Retour sur l'actualité de la semaine dans Vaudreuil-Soulanges

Une autre semaine riche en actualité se termine. Voici ce qui a marqué l'actualité des derniers jours dans la région.

La soirée Mille et une huîtres célèbre sa 10e édition

La Fondation Paul-Leboeuf annonce la tenue de la 10e édition de Mille et une huîtres, qui aura lieu le 7 novembre 2026 à l'école secondaire du Chêne-Bleu. Depuis dix ans, cet événement rassemble des centaines de convives, de partenaires, de bénévoles et de philanthropes autour d'une même mission : permettre aux enfants et aux adultes à besoins particuliers du Centre Notre-Dame-de-Fatima de vivre des expériences de camp adaptées, inclusives et accessibles.

Le chef du Parti québécois dans Beauharnois pour affronter Carl Carmoni

Le lundi 10 août en matinée, un évènement peu commun était noté à l’agenda du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. En effet, l’homme politique était de passage dans le comté de Beauharnois pour affronter la légende du mini-putt Carl Carmoni à Salaberry-de-Valleyfield.

Retour en images sur le Défilé de la Journée des pompiers de Pincourt

Le samedi 8 août, une quarantaine de sirènes de camions de pompiers et de véhicules d’urgence ont résonné, sur le coup de midi, dans les rues de la ville de Pincourt. Fort heureusement, il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence, mais plutôt du traditionnel défilé de la Journée des pompiers de Pincourt.

Une infirmière d'ici prend part à une expérience unique à Madagascar

Pour une deuxième année consécutive, Mercy Ships Canada poursuit son partenariat avec l’Université de Sherbrooke, qui permet d'envoyer des étudiantes et des étudiants du programme de 2ᵉ cycle en pratique avancée en soins de plaies de la passerelle DEC-BAC en sciences infirmières.

« Je suis heureux de me joindre à la grande famille des Braves»

En tant qu’ancien entraîneur au niveau AAA, Jean-Daniel Charron connaît bien la formation sportive qu’il s’apprête à diriger pour la saison 2026-2027: les Braves de Valleyfield. Dans une capsule vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’équipe, il réagit à sa nomination en plus de dresser un bilan du précamp et du camp d’entraînement qui débutera le 23 août prochain.

Une belle rencontre entre la peinture et la musique

Michel Sauvé est l'un des nombreux artistes bien connus de la région de Vaudreuil-Soulanges. Ses peintures ont été exposées dans plus d'une ville et ces œuvres font encore aujourd'hui vibrer certains amateurs. Cela ne l'empêche pas d'admirer d'autres personnes talentueuses étant de passage dans notre région.

Une Lazaroise devient joueuse invitée en pré-saison à Valencia CF

Une Lazaroise de 17 ans qui débutera des études au Cégep John-Abbott dans quelques semaines aura toute une histoire à raconter à son entourage à propos de ses projets du mois d’août. La jeune femme, athlète au sein de L'Académie Valencia CF Canada, basée à Rigaud, est présentement en Espagne pour participer à la présaison du Valencia CF.

Visite du ministre de l'Agriculture dans le comté de Soulanges

Depuis son entrée en poste en septembre 2025, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, a visité plus d’une centaine de fermes et d’entreprises agroalimentaires au Québec. Cette semaine, il est de passage dans le comté de Soulanges, soit à Saint-Zotique, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore.

Assister à un match de hockey pour une bonne cause à Saint-Lazare

S'il a plu abondamment mercredi en après-midi, ça n'a pas empêché une foule de personnes de se déplacer à l'aréna de Saint-Lazare pour admirer le talent de hockeyeurs sur la glace WHIM du Quartier des Sports. Au total, 22 joueurs de hockey professionnels de la LHJMQ à la LNH étaient de la partie.

L'UPA Vaudreuil-Soulanges est toujours à la recherche de réponses

Des producteurs agricoles de la région et quelques familles potentiellement touchées par le projet de train à grande vitesse d'Alto se sont réunis le mardi 11 août dernier à Rigaud pour discuter de leurs enjeux et rassembler l'information dont ils disposaient. La rencontre a permis de confirmer que l'UPA Vaudreuil-Soulanges s'oppose au projet, mais une chose est sûre, les interrogations demeurent nombreuses.

Quatre nouvelles bornes de recharge électriques installées à Saint-Lazare

La Ville de Saint-Lazare a ajouté récemment quatre nouvelles bornes de recharge électriques de niveau 2 dans le stationnement du centre communautaire situé sur la rue du Bois. Celles-ci portent le compte à huit installations de ce type sur le territoire municipal.

Retour sur les tests de fusée de l'ÉTS à Sainte-Marthe

Les citoyens de Sainte-Marthe et les gens habitant dans le secteur ont peut-être été surpris par une puissante détonation au début du mois d'août. N'ayez crainte, personne n'a fait sauter de la dynamite, il s'agissait plutôt d'un test mené par un club scientifique de l’École de technologie supérieure, RockÉTS.

Coteau-du-Lac a terminé l'année 2025 avec un excédent dans ses coffres

À l'occasion de sa réunion régulière du 14 juillet dernier, le conseil municipal de Coteau-du-Lac a procédé à l'adoption des états financiers pour l'année 2025. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, l'exercice financier présente un excédent de fonctionnement de 2 549 587 $.

Marcher de Toronto à Montréal en passant par Vaudreuil-Soulanges

Certains Vaudreuil-Soulangeois ont peut-être aperçu un homme vêtu de toge orange se déplacer à pied entre Rigaud et Vaudreuil-Dorion cette semaine. Jouant d'un instrument unique tout en récitant des mantras, ce moine bouddhiste traverse une partie du Canada à la marche dans le but de faire la promotion de la paix.