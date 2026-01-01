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Jean-Daniel Charron, entraîneur-chef des Braves de Valleyfield

« Je suis heureux de me joindre à la grande famille des Braves»

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11 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
En collaboration avec Nicolas Pelletier

En tant qu’ancien entraîneur au niveau AAA, Jean-Daniel Charron connaît bien la formation sportive qu’il s’apprête à diriger pour la saison 2026-2027: les Braves de Valleyfield. Dans une capsule vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’équipe, il réagit à sa nomination en plus de dresser un bilan du précamp et du camp d’entraînement qui débutera le 23 août prochain. 

 « Je suis content d’être ici. J’ai eu la chance d’affronter les Braves à de nombreuses reprises pendant les trois saisons où j’ai été entraîneur au niveau AAA. C’est un bel endroit. Je connais aussi Martin Olivier qui a fait un bon travail pour me donner envie d’accepter ce nouveau défi. Je suis heureux de me joindre à la grande famille des Braves », lance-t-il d’entrée de jeu. 

À propos du précamp des Braves qui a pris fin dans les derniers jours, M. Charron indique être satisfait de sa tournure. « Les joueurs s’y sont présentés avec la volonté de travailler fort et ils ont montré ce qu’ils avaient dans le ventre dans l’optique d’obtenir une invitation pour notre camp principal. Plusieurs recevront une invitation d’ailleurs pour y participer. Le précamp a aussi été une belle occasion pour moi de rencontrer l’ensemble du personnel des Braves de Valleyfield et les joueurs vétérans qui sont venus donner un coup de main. » 

Le camp principal devrait débuter le 23 ou 24 août prochain dans un lieu qui demeure à confirmer au moment d’écrire ce texte.  

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