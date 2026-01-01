Michel Sauvé est l'un des nombreux artistes bien connus de la région de Vaudreuil-Soulanges. Ses peintures ont été exposées dans plus d'une ville et ces œuvres font encore aujourd'hui vibrer certains amateurs. Cela ne l'empêche pas d'admirer d'autres personnes talentueuses étant de passage dans notre région.

Dans le cadre de la 44ᵉ édition de la Journée des pompiers de Pincourt qui a eu lieu le samedi 8 août, c'est Bleu Jeans Bleu qui était chargé d'animer la foule réunie au parc Bellevue. Pour l'occasion, M. Sauvé a offert une toile personnalisée à Mathieu Lafontaine, le chanteur du populaire groupe plus connu sous le nom de Claude Cobra.

« J’ai eu le privilège d’être invité en coulisses pour assister de près à la prestation. Quelle expérience ! J’ai pu découvrir une formation généreuse, énergique et incroyablement dynamique sur scène. Remettre mon tableau aux artistes et pouvoir ensuite assister à leur spectacle d’aussi près restera pour moi un très beau souvenir [… C'est une belle rencontre entre la peinture et la musique, dans une ambiance festive qui faisait vibrer Pincourt », a expliqué Michel Sauvé qui n'en est pas à son premier tableau-souvenir.

Au contraire, l'artiste a l'habitude de créer, en quelques heures à peine, des œuvres profondément uniques qu'il partage ensuite avec l'artiste qui l'a inspiré. « J’en ai fait plusieurs autres comme Pagliaro et Lapointe […] ça ne me prend pas très longtemps à peindre ce genre de tableau, j’y vais avec l’émotion ! », ajoute M. Sauvé.

Pinceau après pinceau et d'un tableau à l'autre, le citoyen de Pincourt a eu la chance de plonger dans différents univers grâce à la peinture. Il a ainsi peint et fait la rencontre de Cole Caufield, Nick Suzuki, Chantal Machabée, Charles Cournoyer, Normand Brathwaite, François Morency ainsi que Dominique et Martin, pour ne nommer qu'eux.

Pas question de simplement reproduire ces gens, ce que Michel Sauvé aime, c'est de « chercher ce qui la représente, son univers, sa personnalité, ce qui fait qu’on la reconnaît au premier coup d’œil ».

C’est d’ailleurs ce qui fait en sorte que chaque projet est unique et comporte ses propres défis. Lorsqu'il fait le portrait d'un musicien, d'un athlète ou encore d'une personnalité connue, le Pincourtois se demande toujours : « Qu’est-ce que je peux ajouter pour que cette toile devienne vraiment la mienne, tout en respectant la personne que je représente ? »

Comme quoi derrière chacune de ses toiles, il y a une histoire et parfois même une précieuse rencontre.