Visite du ministre de l'Agriculture dans le comté de Soulanges

Depuis son entrée en poste en septembre 2025, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, a visité plus d’une centaine de fermes et d’entreprises agroalimentaires au Québec. Cette semaine, il est de passage dans le comté de Soulanges, soit à Saint-Zotique, Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore.

Néomédia a pu s’entretenir avec lui entre deux déplacements. « Hier, lors d’une rencontre où je dressais le bilan de ma première année en poste, j’ai émis le constat que ces nombreuses visites sont une façon pour moi de bien comprendre la réalité des différentes entreprises agroalimentaires et fermes de la province, mais aussi de la région de Soulanges et, par la même occasion, de proposer des solutions adaptées », résumait-il au bout du fil.

Le mardi 11 août, M. Martel et la députée de Soulanges, Marilyne Picard, ont visité l’entreprise Burnbrae de Saint-Zotique. « On a été sensibilisés aux enjeux rencontrés par celle-ci, qui compte deux types d’installations au Québec, soit un centre de distribution et quelques fermes où l’on produit des œufs. On a aussi rencontré le propriétaire d’Agri-Fusion, à Saint-Polycarpe, qui est en processus de vente de son entreprise à une relève non apparentée. C’était une première pour moi depuis mon entrée en poste et les nouveaux propriétaires semblent motivés et dynamiques. »

Ce mercredi 12 août, M. Martel a aussi visité une ferme laitière de Saint-Télesphore aux côtés de Mme Picard. « C’est une belle occasion de rappeler l’importance des entreprises agroalimentaires, des fermes, mais aussi de toutes les autres qui contribuent au bon fonctionnement de ces entreprises, comme des vendeurs de tracteurs, des plombiers ou des électriciens, dans l’écosystème économique du Québec, mais aussi des régions. C’est un réel privilège pour moi de pouvoir, grâce à ma fonction, en prendre conscience chaque jour », terminait-il.

Selon des données fournies par le cabinet du ministre, l’industrie laitière génère au Québec des recettes de 7,5 milliards de dollars par an grâce à la transformation des produits, tandis que la production à la ferme représente environ 23 % des recettes monétaires agricoles de la province. Le secteur contribue globalement pour 5,5 à 6,2 M$ de dollars au produit intérieur brut (PIB).

Pour sa part, le PIB réel de l’industrie bioalimentaire au Québec a atteint 30,6 milliards de dollars. Les retombées économiques totales directes, indirectes et induites s’élèvent à près de 36 milliards de dollars, tandis que les livraisons manufacturières de la transformation alimentaire seule s’approchent de 39,6 milliards de dollars.