Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Partenariat entre Axxeleration Physio+ et le Quartier des Sports Kubota

Assister à un match de hockey pour une bonne cause à Saint-Lazare

durée 17h00
12 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

S'il a plu abondamment mercredi en après-midi, ça n'a pas empêché une foule de personnes de se déplacer à l'aréna de Saint-Lazare pour admirer le talent de hockeyeurs sur la glace WHIM du Quartier des Sports. Au total, 22 joueurs de hockey professionnels de la LHJMQ à la LNH étaient de la partie.

L'événement en était à sa quatrième édition, mais c'est la première fois qu'elle a lieu dans une municipalité de Vaudreuil-Soulanges. Les organisateurs de l'événement, Sébastien Lagrange et sa conjointe, Marie-Michelle Rousseau, copropriétaires d’Axxeleration Physio+, assurent vouloir en faire une tradition.

Sans trop s'avancer sur la prochaine édition, ils ont assuré que le match des étoiles sera disputé ici plus régulièrement à l'avenir.

Le hockey au service d'une bonne cause

Rappelons que l'événement visait d'abord et avant tout à amasser des fonds pour l'organisme Ezras Cholime basé à Montréal, dont la mission est d'aider les personnes et les familles confrontées à des crises médicales. Le tout en faisant la promotion des services offerts par Axxeleration Physio+ et le Quartier des Sports Kubota.

Cette année, c'est la fondation Ezras Cholime qui profite de cette initiative, mais Marie-Michelle Rousseau souhaite que les futures éditions puissent contribuer directement à l’achat d’équipement de hockey pour des jeunes de la région issus de familles qui ont plus de difficultés à assumer les coûts associés à ce sport.

Les organisateurs envisagent également de faire évoluer progressivement l’événement au cours des prochaines années. L’objectif serait notamment d’accroître les sommes amassées et d’ajouter des activités extérieures, tout en conservant une formule simple pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Inspirer la jeunesse grâce à l'élite

Notons que tous les athlètes invités à Saint-Lazare sont entraînés par les professionnelles d'Axxeleration, dont le fondateur n'est autre que Mark Lambert, le préparateur physique du Lightning de Tampa Bay. Le groupe est ainsi bien connu pour le développement de hockeyeurs de haut niveau.

Si la présence d'autant d'athlètes demeure difficile à coordonner en raison de leurs engagements et de leur période estivale déjà très chargée, les organisateurs se disent néanmoins satisfaits de pouvoir compter sur les joueurs qui ont pu se libérer.

Il s'agit là d'un moyen accessible pour les jeunes de la région de pouvoir jeter un coup d'œil à leurs idoles tout en les motivant à poursuivre dans le sport.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un Coteaulacois s'empare du 36e rang mondial en BMX

Publié à 18h00

Un Coteaulacois s'empare du 36e rang mondial en BMX

De retour du Championnat du monde de BMX qui se tenait à Brisbane en Australie, Justin Lafleur, athlète de Coteau-du-Lac peut dire mission accomplie. Le jeune homme avait pour objectif, avant de s’envoler au pays des kangourous, d’atteindre les huitièmes de finale, ce qu’il a réussi. « Je ne savais pas, mais là-bas, c’est l’hiver. C’était parfait ...

LIRE LA SUITE
L’encan bénéfice du Tournoi de golf de Saint-Zotique est maintenant ouvert

Publié à 11h00

L’encan bénéfice du Tournoi de golf de Saint-Zotique est maintenant ouvert

À moins de deux semaines de sa première édition, le Tournoi de golf de Saint-Zotique lance officiellement son encan bénéfice en ligne, qui permet dès maintenant à la population de miser sur plusieurs dizaines de lots tout en soutenant trois organismes de la région. Souvenirs sportifs et objets autographiés, cartes-cadeaux, articles de golf, ...

LIRE LA SUITE
Période d'inscriptions en cours pour plusieurs clubs de la région

Publié à 9h00

Période d'inscriptions en cours pour plusieurs clubs de la région

La rentrée scolaire approche à grands pas, tout comme les saisons respectives de certains clubs sportifs de Soulanges. La période d'inscriptions est d'ailleurs en cours pour plusieurs activités offertes au sein même du Centre sportif Soulanges en vue de la campagne 2026-2027 qui débutera sous peu. Les familles intéressées peuvent d'ores et déjà ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge