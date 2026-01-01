Assister à un match de hockey pour une bonne cause à Saint-Lazare

S'il a plu abondamment mercredi en après-midi, ça n'a pas empêché une foule de personnes de se déplacer à l'aréna de Saint-Lazare pour admirer le talent de hockeyeurs sur la glace WHIM du Quartier des Sports. Au total, 22 joueurs de hockey professionnels de la LHJMQ à la LNH étaient de la partie.

L'événement en était à sa quatrième édition, mais c'est la première fois qu'elle a lieu dans une municipalité de Vaudreuil-Soulanges. Les organisateurs de l'événement, Sébastien Lagrange et sa conjointe, Marie-Michelle Rousseau, copropriétaires d’Axxeleration Physio+, assurent vouloir en faire une tradition.

Sans trop s'avancer sur la prochaine édition, ils ont assuré que le match des étoiles sera disputé ici plus régulièrement à l'avenir.

Le hockey au service d'une bonne cause

Rappelons que l'événement visait d'abord et avant tout à amasser des fonds pour l'organisme Ezras Cholime basé à Montréal, dont la mission est d'aider les personnes et les familles confrontées à des crises médicales. Le tout en faisant la promotion des services offerts par Axxeleration Physio+ et le Quartier des Sports Kubota.

Cette année, c'est la fondation Ezras Cholime qui profite de cette initiative, mais Marie-Michelle Rousseau souhaite que les futures éditions puissent contribuer directement à l’achat d’équipement de hockey pour des jeunes de la région issus de familles qui ont plus de difficultés à assumer les coûts associés à ce sport.

Les organisateurs envisagent également de faire évoluer progressivement l’événement au cours des prochaines années. L’objectif serait notamment d’accroître les sommes amassées et d’ajouter des activités extérieures, tout en conservant une formule simple pour assurer le bon déroulement de l’événement.

Inspirer la jeunesse grâce à l'élite

Notons que tous les athlètes invités à Saint-Lazare sont entraînés par les professionnelles d'Axxeleration, dont le fondateur n'est autre que Mark Lambert, le préparateur physique du Lightning de Tampa Bay. Le groupe est ainsi bien connu pour le développement de hockeyeurs de haut niveau.

Si la présence d'autant d'athlètes demeure difficile à coordonner en raison de leurs engagements et de leur période estivale déjà très chargée, les organisateurs se disent néanmoins satisfaits de pouvoir compter sur les joueurs qui ont pu se libérer.

Il s'agit là d'un moyen accessible pour les jeunes de la région de pouvoir jeter un coup d'œil à leurs idoles tout en les motivant à poursuivre dans le sport.