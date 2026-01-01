Quatre nouvelles bornes de recharge électriques installées à Saint-Lazare

La Ville de Saint-Lazare a ajouté récemment quatre nouvelles bornes de recharge électriques de niveau 2 dans le stationnement du centre communautaire situé sur la rue du Bois. Celles-ci portent le compte à huit installations de ce type sur le territoire municipal.

Elles sont accessibles 24 heures sur 24 au coût de 1 $ de l'heure. « Les emplacements ainsi que l’ordre de priorité ont été choisis par les anciens membres du conseil et sont inscrits au PTI Programme triennal d’immobilisations. Les bornes de recharge sont subventionnées par le programme 4500 bornes d’Hydro-Québec. Le coût de chaque emplacement (quatre bornes) est estimé à environ 50 000 $», indique la Ville dans un courriel acheminé à Néomédia.

D'autres bornes seront installées au parc nature les Forestiers-de-Saint-Lazare d'ici les trois prochaines années, tel que le prévoit le PTI.