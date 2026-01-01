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Une Lazaroise devient joueuse invitée en pré-saison à Valencia CF

durée 18h00
11 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Une Lazaroise de 17 ans qui débutera des études au Cégep John-Abbott dans quelques semaines aura toute une histoire à raconter à son entourage à propos de ses projets du mois d’août. La jeune femme, athlète au sein de L'Académie Valencia CF Canada, basée à Rigaud, est présentement en Espagne pour participer à la présaison du Valencia CF.

Pour en apprendre plus sur cette aventure sportive hors du commun, Néomédia a pu s’entretenir avec Safiya Niazi qui joue avec le ballon depuis la petite enfance. D’abord à Saint-Lazare, puis à Pierrefonds avant d’intégrer la formation sportive qui évolue à Rigaud.

« J’ai joint L'Académie Valencia CF Canada il y a maintenant trois ans. Tous les ans en mars, on se rend en Espagne pour participer à L’Académie qui s’y tient pendant une semaine. Pour la première fois depuis mon intégration au sein de L'Académie Valencia CF Canada, j’ai reçu une invitation pour participer à la présaison du club en Espagne. Je suis donc arrivée le 1er août et je rentre à la maison le 16 août », résume-t-elle.

Privilégiée de prendre part à cette expérience

À ses côtés, la jeune fille peut compter sur la présence de deux de ses entraîneurs, soit Magalie et Ismael, qui est originaire d’Espagne. « Je suis très chanceuse de pouvoir vivre cette expérience. Ici, on reçoit des conseils des coachs du Canada, mais aussi de ceux de l’Espagne. Quand j’ai appris pour l’invitation, j’étais excitée, contente et intimidée de jouer avec les joueuses d’ici, mais tellement reconnaissante. Nos journées ici sont constituées d’entraînements en gymnase, de pratique de deux heures sur le terrain et de séances vidéo. On termine vers 21h ou 21 h 30 en soirée. Le reste du temps, on a l’opportunité de faire du tourisme et de découvrir l’Espagne. Jusqu’à présent, on a visité des musées et quelques plages. »

Joueuse à la position de « center back », soit défense centrale en français, Safiya se décrit comme passionnée et déterminée. Elle estime qu’elle doit améliorer sa technique et son jeu de pieds pour devenir une joueuse plus complète.

De son propre aveu, elle fait face à deux défis sur place. « La chaleur et la barrière de la langue. Certaines filles ici parlent anglais, mais ce n’est pas tout le monde. »

Un agenda bien rempli au retour

Dès son retour au Canada, la jeune femme ne chômera pas. Elle entamera son parcours au Cégep en sciences sociales, avant de reprendre l’action sur le terrain avec L'Académie Valencia CF Canada le 27 août prochain. « Dans les prochains mois, on va se rendre aux États-Unis et à Toronto pour disputer des matchs devant des recruteurs d’universités. En mars 2027, on sera de retour ici en Espagne pour notre rendez-vous annuel. Dans un monde idéal, j’aimerais jouer ici de manière permanente. »

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